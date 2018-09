Reina Letizia le habría prohibido a sus hijas pasar tiempo con sus abuelos Doña Sofía y Don Juan Carlos

Falta poco para que la familia real española retome sus agendas protocolares y regresen al trabajo. El Rey Felipe apareció el último sábado en el puerto de Mahón para participar en la Copa del Rey Repsol de Barcos de Época, pero estuvo solo. Ni la Reina Letizia ni sus hijas se hicieron presentes.

Se supo que los últimos días de vacaciones, la familia real española eligió Mykonos como destino para estar alejados de los ojos de la prensa. Y es que, pese a que la corona planificó días alejados de las controversias, los rumores de crisis entre el Rey Felipe y la Reina Letizia no han dejado de sonar.

Como se sabe, hace algunos meses la Reina Letizia protagonizó un público enfrentamiento con su suegra, Doña Sofía, saliendo de la catedral de Palma de Mallorca. La abuela quería tomarse fotos con sus nietas, pero su nuera no lo permitió.

Letizia impidió que su suegra se tome fotos con sus hijas.

Desde ese entonces, empezaron a sonar fuerte los rumores de que la relación entre la Reina Letizia y su suegra, Doña Sofía, estaría poniendo en crisis el matrimonio con el Rey Felipe. Pese a que luego intentaron lucir felices y tomadas del brazo cuando iban a visitar al emérito Rey Juan Carlos, el daño ya estaba hecho.

Ahora, el periodista Jaime Peñafiel, un declarado enemigo de la Reina Letizia, hace fuertes revelaciones en su reciente columna en el Diario El Mundo. Según información de una amiga que tiene a su hija en el mismo colegio que la princesa Leonor, el carácter de la esposa del Rey Felipe es 'indomable'.

Y eso no sería lo peor. De acuerdo a su testimonio, la Reina Letizia le habría prohibido a sus hijas pasar tiempo con Doña Sofía y el Rey emérito Juan Carlos. Jaime Peñafiel indica en su testimonio que quien pasa la mayor parte del tiempo con la princesa Leonor y la infanta Sofía es Paloma Rocasolano, madre de la experiodista.

"Las nietas de los Eméritos no acaban de entender por qué no pueden ver a sus abuelos. Según me informó la madre de una de las compañeras de colegio de las niñas reales y buenísima amiga mía, su hija le había contado que Leonor se quejaba de que su mamá no la dejaba ver a su abuela Sofía y que papá no podía hacer nada porque era ella quien mandaba”. se lee en la columna de Jaime Peñafiel.

El periodista se ha declarado en varias ocasiones en contra de la elección del Rey Felipe de casarse contra Letizia y volverla su reina consorte. Para Jaime Peñafiel, la experiodista debía esforzarse en ser una buena compañera para el Rey y debía controlar su carácter.

