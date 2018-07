Secuestró a la amante de su esposo, le afeitó la cabeza y le hizo algo inimaginable

Una esposa despechada, identificada tan solo como Halima, fue sentenciada a 160 días de prisión en la ciudad de Zundert, al sur de Holanda, tras ser hallada culpable de poner ají en la vagina de la amante de su pareja, además de afeitarle la cabeza.



La amante-quien además era amiga de la culpable-fue torturada de una manera “aterradora e insultante” considerándolo como “simplemente absurda en la sociedad holandesa”, determinó el juez del caso, en Holanda.



Halima descubrió la infidelidad de su esposo con su amiga cuando revisó los mensajes en su teléfono celular. Allí, se enteró que había estado más de cinco años con ella por lo que decidió tomar venganza. Es así que junto con una vecina a quien le contó lo sucedido, inventaron una excusa para que la amante llegara a casa y la matara.



La víctima cayó en sus garras. Lo primero que hizo fue ponerle ají en la vagina, luego le afeitó la cabeza y la golpeó repetidas veces hasta dejarla inconsciente, aunque su plan era asesinarla, en Holanda.



Pese a todo, Halima dijo que tras salir de prisión le dará una nueva oportunidad a su esposo. "Yo quería un divorcio, pero quedé embarazada inesperadamente. Mis hijos aún son chicos. Lo he perdonado, pero no lo he olvidado".



La vecina de Halima fue sentenciada a tres meses de prisión el mes pasado por ayudarla durante el ataque.



Además de cumplir su tiempo en prisión, también tiene que hacer 120 horas de tareas comunitarias, visitar a un psicólogo y pagarle a la víctima 7 mil euros por daños y perjuicios, en Holanda.



