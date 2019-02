Tuvo tres hijos, pero después de 20 años se enteró que es estéril: la triste historia de un multimillonario británico

En Gran Bretaña generó un gran escándalo la confesión del multimillonario Richard Mason, de 55 años, quien después de 20 años y criar a tres hijos, se enteró que era estéril.

Richard Mason se enteró que tiene fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que en su caso le ocasionó la infertilidad. Los médicos tratantes indicaron que era imposible que tuviera hijos, por lo que aquellos pequeños que crió no eran suyos.



Tras la conclusión de los galenos, Richard Masón se hizo una prueba de ADN para confirmar que no era el padre biológico de sus hijos.



Aunque el multimillonario británico se separó de Kate, su exesposa y madre de sus tres hijos en 2007, este la denunció por 5 millones de dólares con los que se quedó tras el divorcio.



Ahora, Mason, quien fue engañado por su exmujer, recurrió a la televisión de Gran Bretaña para enviar un mensaje a quienes considera como sus hijos, pues dos de ellos cortaron vinculo con él tras enterarse de la demanda hacia su madre.



"Chicos, yo no he hecho nada malo. Los amo y las puertas siempre estarán abiertas", pidió el multimillonario casi llorando en vivo en la televisión de Gran Bretaña.