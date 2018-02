Erick Sabater contó algo alucinante de las 'michilovers'

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... CARLOS CACHO no pudo con su genio y vaciló a MAGALY MEDINA por su cabellera roja, en el programa ‘ComButters’, y dijo que ni el payasito ‘Trompita’ usa ese color en sus shows. ¡Plop...!



Quien tampoco se salvó fue GISELA VALCÁRCEL, pues indicó que a la ‘rubia’ la viste la misma diseñadora desde que ‘la tierra estaba caliente’. Qué buenaaaa...



Me pasan el talán de que la segunda temporada del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, que conducen YACO ESKENAZI y ETHEL POZO, regresará en marzo y continuará en su mismo horario. Bien ahí...



ERICK SABATER contó que las ‘Michilovers’ le hacían cargamontón cada vez que se peleaba con MICHELLE SOIFER. Pobre...



A propo, el modelo contó que había una parejita de ‘guerreros’ que, cuando se pelean, ni se saludan en el canal. ¿Serán ANGIE y NICOLA? Pago por ver...



Por lo visto, el conductor de ‘Amor de verano’ GINO PESARESSI le guarda un gran cariño a su expareja KORINA RIVADENEIRA, pues dijo que estuvo ‘muy linda’ en la alfombra roja de la película ‘¡Qué difícil es amar!’... Somos fuga porque mi amorcito me está pidiendo masajitos... Suuuaaaveee.