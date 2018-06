Del saque somos carnecita... Me pasan la voz de que las rusas son especiales, disforzadas y tiradas para su rancho. No aceptan besitos en la mejilla en el saludo. Ni siquiera que les den la mano. Y por siaca, para salir con ellas tienes que llevarlas al cine o teatro, o te chotean en ‘one’ si quieres ir a bailar. O sea que los tramposos que viven en ‘Barranco Bar’, salsódromos y ‘points’ de la ciudad y que irán al Mundial, vayan preparando su estrategia o plan para no rebotar. Allá no existen los patanes y hay que ‘tirar maicito’ con clase o te deportan. Nada de sacaditas de lengua, mordidita de labios, juego de luces, pataditas debajo de la mesa, alcahuetes o celulares en la servilleta. Si le gustas, practicas el idioma del amor y vuelta olímpica. Y si no pasa nada, caballero intérnense en un local con foquito rojo. La próxima semana estaré por Moscú, Saransk, Ekaterimburgo y Sochi y veré rubias patilargas, de ojos azules, verdes y con medidas 90, 60, 90. Igualitas a Irina Shaik o grandotas como la Sharapova. Pa qué más...

La firme que a la gente hay que bajarle unas tres rayitas porque anda pasada de revoluciones. Ya suman hasta con los dedos del pie. Creen que la selección conseguirá 21 puntos porque jugarán 7 partidos en el Mundial. Seamos sensatos y vayamos partido a partido como en la Eliminatoria. Eso nos dio resultado. La racha de 14 partidos invictos solo nos hace ganar confianza, mas no en la cancha. Yo tengo muy presente lo que ocurrió en España 82. Un señor equipazo y de tantas paredes le construimos la Torre Eiffel a Francia en el Parque de los Príncipes. Esa es la mejor prueba de que en los amistosos nadie arriesga ni mete la pata por temor a lesionarse o romperse. Rexuxa...

Mourinho declaró que Francia avanza caminando en el Grupo C que integra Perú. La sorpresa es que da como segundo clasificado a Australia. ¿Ustedes creen que lo ha dicho de loco, demente o trastornado? El portugués se pasa las 24 horas chequeando fútbol y conoce hasta al tío Vilca y ‘Cortadito’. Ya tarifó a los ‘canguros’, que no es casualidad que le hayan metido 4 a República Checa. No soy pesimista ni estoy diciendo que somos los más malos de la serie, solo pido mesura y estar muy atentos para evitarnos un mal rato. Para mí, solo los galos marcan la diferencia. Las demás selecciones de la llave están en la misma línea. Ayayayayay... Me voy, soy fuga