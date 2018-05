Gracias, Boca Juniors, por parar la máquina en ‘La Bombonera’

Del saque somos carnecita... Las declaraciones de Ricardo Gareca fueron un mensaje a la Nación para muchos. Algunos se ponen de rodillas y le hacen reverencia. Son más falsos que esos que lloraron con la partida de mi ‘causita’ Daniel Peredo y en vida lo ‘maleteaban’. Yo no soy hipócrita ni doble cara. Voy de frente. Me aman o me odian. “Nos solidarizamos con Paolo , creemos en su inocencia. Seguimos en el mismo hotel porque es una cuestión de logística, que tiene que ver con la planificación y profesionalismo”, dijo el ‘Tigre’ el miércoles, en conferencia de prensa. Ese discurso no es claro. Tiene varias lecturas. Por un lado, dice que lo respalda a forro. Por el otro, sigue en ese hotel que está enfrentado con el ‘9’. Si alguien no se porta bien con un miembro de mi familia, no lo voy a saludar, no le pongo la otra mejilla. Aquí nadie quiere enfrentar a nadie, simplemente es blanco o negro. Lo que me extraña es que Edwin Oviedo , el presidente de la Federación, no dé la cara. Cree que con un comunicadito es suficiente. Pero cuando el ‘Depredador’ marcaba goles y nos llevó a Rusia , allí sí se paraba a su costado. Ayayayayay...

A mí no me vengan con el tango de que ya todo estaba programado. Para comer sano, dormir cómodo y descansar sin bulla pueden hacerlo en la Videna si se da la orden que nadie entre. Allí abundan canchas de fútbol y hay una sala de recreación. Recuerdo que en México 70, la selección concentró en el Leoncio Prado. En Argentina 78’, en la Escuela Naval. Y en España 82, en el Country Club. Y por siaca, nadie se quejó y había cracks: Cubillas, Perico, Sotil, Oblitas, Cueto, Velásquez, Uribe, ‘Panadero’, Quiroga y otros bravos. ¿O acaso antes de un partido hay que dormir en una cuna, abrazado de un peluche y con un cuarto decorado? Rexuxa...

Si hay una lucecita, una puertita junta o mínima esperanza, voy a estar en el sitio donde corresponde: junto al capitán. Se puede perder, pero también ganar. Hasta que no entreguen la lista definitiva y haya movidas legales o de amnistía, voy a guerrear desde este córner para que el hombre que se mató por la Blanquirroja pueda cantar el himno dentro de la cancha en el Mundial . Yo estoy a mil por ciento con los otros 24 seleccionados, pero no voy a tirarle la toalla al jugador del pueblo. Así es...

Gracias, Boca Juniors. Gracias por parar la máquina en ‘La Bombonera’. Fue 5-0 ante Alianza Lima , el campeón del fútbol peruano. El periodista argentino Alejandro Fantino resumió perfectamente el nivel del equipo de Pablo Bengoechea : “ Alianza es de Primera C (Tercera división)”. Duro, pero real. Jugadores que se caían solos, lentos, sin marca ni dinámica, perdidos en la cancha. Encima con refuerzos de medio pelo. Pero que les quede de consuelo que mañana tendrán su revancha ante Sport Rosario. Allí tendrán una muralla en defensa, tocadores en la volante y ‘asesinos del área’ en la delantera. Además de un entrenador que campeona sin trabajar. Qué feo... Me voy, soy fuga.

