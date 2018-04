El ‘Pitbull’ volvió a las andadas tras darse cuenta que no lo tienen en cuenta para el Mundial

Del saque somos carnecita... Al colocho Monsalvo le dieron una patada en las cuatro letras en Huancayo y la firme que está bien botado. Le metió un par de puñetes a ‘Julinho viejo’ y no podía irse de alivio. No respetó a su entrenador y por más que pidió disculpas, no podía seguir en el club. Messi, Cristiano, Neymar y otros ‘monstruos’ se comieron su banca por órdenes del técnico, pero este zambito desubicado se molestó porque lo quisieron poner faltando un par de minutos para el final del partido. Fuiraaaaaa...

El ‘Pitbull’ volvió a las andadas. Se estaba cuidando, porque creía que podía ir al Mundial, pero ya se dio cuenta que no lo tienen en cuenta. El sábado se amaneció en la discoteca ‘Dali’, en Barranco, con unos causas. No tomó tragos, pero eran las 6 de la mañana y seguía en el lugar. El futbolista debe entender que el descanso a horas adecuadas también es parte del entrenamiento. Las amanecidas te pasan la factura y te comen las piernas. Y no va a ser...

Ya me contaron que la ‘Hiena’ tuvo un dame que te doy con una tal Narda, que vive en el ‘Barrio Médico’ de Surquillo. La chica, que está al debe, lo llamó al día siguiente hablándole como enamorada. Pero no sabía que el zambo ya la había googleado y se enteró que tenía historias con tres peloteros y dos eran sus ‘causas’. Él no respondió sus llamadas y la bloqueó del ‘wasap’. Asuuuu...

Por si acaso, avísenle al ‘Arrocito’ que ni intente salir del país. Le abrieron un juicio por alimentos y el juez ya dictaminó impedimento de salida. Que no se confíe, porque se puede ir a su ‘río’. Que vaya al arreglo en una... Me voy, soy fuga.

