Del saque somos carnecita... Ya me enteré que el ‘Trinchudo’ no le perdonó ni un ‘mango’ al directivo que lo echó de la ‘Ciudad Imperial’. Como le cortó el contrato de un año, piteó y amenazó con denunciarlo para que le quiten puntos al equipo. El que dirige el club como si fuera su chacra no le quedó otra que pagarle 40 mil dólares por solo un mes de chamba. Curuju...

Me cuentan que ‘Canchita’ es recontra hogareño y solo tiene ojos para su esposa, lo cual me parece bien. Pero también me datean que hasta le ha dado todas las tarjetas de crédito para que la ‘patrona’ las maneje. Tampoco, tampoco, o sea, yo me rompo el lomo y no voy a disfrutar como se debe. Cada uno con su tema, pero yo no suelto mucho la cuerda. Ni sonso ni pisado. Y no va cher...

Me avisan que ese gordito paraguayo que juega en la selva, tiene un juicio por alimentos que le está trayendo hartos problemas. El hombre se atrasa unos días y en ‘one’ le avisan que deposite o le cae la ‘mancada’. Ya no le quedan fichas en el bolsillo para visitar a alguna ‘canallita’. Qué palta...

Dicen que el que entrenaba a las reservas de La Vicky y se alucinaba ‘Mou’, gritaba a los chicos de la peor manera. Los chibolos se quejaron, los rumores llegaron al ‘Profesor’, que mandó un ‘espía’ a comprobar si era verdad. El asistente llegó caleta a un entrenamiento, se ganó con todo y comprobó la razón por la que hace rato no pintan en torneo de menores. Elevaron un informe a la administración y en ‘one’ pidieron su cabeza. Asuuuuu...

Por si acaso, el ‘Ciclón’ tiene que apurarse en pagar sus deudas del año pasado, porque hay varios que han presentado sus reclamos ante la Agremiación y, si no cancelan, de nada le va a valer que arranquen la Segunda con buen pie. Caballero nomás...

