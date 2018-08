Del saque somos carnecita. .. Hay un runrún de que el ‘Maestrito’ se integra en los próximos días al staff del ‘Tigre’ con el apoyo del ‘Ciego’. Yo rescato que haya ido a capacitarse a Inglaterra con los mejores, porque eso va a sumar a la hora de la verdad. Pero sí le aconsejo que mida sus palabras o hable claro, para que no haya malas interpretaciones. Hay un rumor de que al pelucón y sus chacales no le gustaron sus declaraciones en una entrevista que dio a un medio local, donde deja entrever que podía chapar la selección en caso el argentino no arreglara con el ‘Gordito’. En el fondo dirán ‘este es el serrucho’. Ven y aclara el tema para que todo sea paz y felicidad. Asu...

Me pasan la voz de que en el sport bar llamado ‘La Esquina del 6’, de propiedad de Adán Balbín y Pedro Gallese, hay buen nivel. El local se ubica en Húsares de Junín, en Jesús María, y es chévere. El miércoles, plan de 8 de la noche, estuvo un crema que tiene su cuñado en Europa. Se acercó a un carro para hablar con dos flacas guapitas y luego retornó al local, que vende almuerzos y traguitos para un previo y no emborracharse. Eso sí, los camarones y bajos de fichas que ni intenten ir, porque la Corona chiquita vale 10 ‘mangazos’. Los sufriditos piden su chela de 7 pesos. Curuju...

Cuentan que en un vestuario del Misti lo tienen atravesado al entrenador y cualquier día lo mandan a la mela. Primero lo enterró 30 metros bajo tierra a ‘Laura Bozzo’ y después le faltó el respeto a ‘Cachete’. Luego del 4-0 que le metió Muni, lo borró y con tempera al arquero, porque al siguiente partido ni lo convocó. Pero la gente verdaderamente reventó con lo del delantero. Ese día lo sacó cuando solo tenía 34 minutos en la cancha. Esto aceleró la despedida de un caballero que hay en nuestra pelotita. Qué feo...

Me comentan que un chamaco que fue despedido de ‘Esto es guerra’ ha firmado por el Unión Huaral de la Segunda. Es Luis Bustíos, quien pasó por la reserva de la San Martín. El hombre cobraba puntualito en la tele y le alcanzaba para darse sus gustitos. Ahora chapará tres naranjas y ácidas todavía. El que sí tuvo suerte es el colorao Porcella, que cargando llantas y colocando vasitos, maneja un Porsche y vive en un depa serio. Pensar que en el Sport Boys no le daban ni un plátano porque era limitadísimo. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.