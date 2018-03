Del saque somos carnecita.... Hay un runrún de que el zambito de la Premier va a todo con fuerza. Vino por un comercial a Lima y no se apuntó solo con una, sino con dos. Aunque a la segunda, que es algo sufridita, la apoyó con un buen centro. La chica es de Chorrillos y le tendió la mano. Aseguran que ella le agradeció como mejor le gusta. Asuuuu...



Ya me contaron que el clon de un uruguayo del río Rímac ha vuelto con fuerza con una mamacita que tuvo su historia con uno que fue número 1 de ese club. Ellos estuvieron juntitos hace un tiempo, pero se abrieron. Ahora lucharán a toda costa por ese amor y no les importa nada. La señorita es exquisita con los tragos porque pide buen champán, pero al final ‘guerreas’ y la haces con un six pack. Rexuxa...



Me avisan que el charro ‘Lombriz’ es inquieto, atrevido y de avance. Está correteando a una ricura, que no pasa los 20 años, con cuerpo de modelo y que vive en el Callao. La conoció cuando ella pasaba por el estadio donde entrenan y desde allí le escribe todos los días. Hummm...



Lo vi ayer a Sandro, dirigente de los ‘agremiados’, almorzando en una cebichería de la calle San Martín, en Miraflores. Estaba con dos tíos con pinta de empresarios, pidieron harta comida y después de hablar como una hora, los patitas se pararon, un poquito más lo mandan a la mela y lo dejaron renegando porque encima terminó pagando la cuenta. Qué palta... Me voy, soy fuga.