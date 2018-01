Del saque somos carnecita... Lo vi al ‘Clon’ de ‘Arrocito’ haciendo cola en la ‘cana’ de mujeres, en Chorrillos. Estuvo ayer y dizque ha ido un par de veces. Unos cuentan que visita a un familiar. Otros a una extranjera, deja un buen sencillo y lleva algo para casa. Lo cierto es que no es la primera vez que pasea por esas rutas y siempre sale feliz. Hummm...



Así que el ‘Motorcito’, ex-La Florida, Ate y Arequipa, camina solo y abandonado por todas partes. Se metió con una colombiana chibola, su ‘patrona’ lo descubrió y se separó de él. Vivió unos meses con la culpable de su divorcio y ahora perdió soga y cabra porque anda sin un perro que le mueva la cola. Parece que se dio cuenta tarde de que la ‘trampa’ se arranca en ‘one’ cuando aparece un partido de mejores fichas. Rexuxa...



La firme que a ‘Chiquito’ le están faltando el respeto. Una discoteca de Los Olivos lo ha contratado para que sea imagen del negocio. Tiene que estar los domingos desde temprano y amanecerse. Lo malo es que le pagan en trago. Le dan 3 botellas de whisky y encima, creo que son rojas. El zambo no aguanta y se voltea todo el jarabe. Curuju...



Hay un runrún de que el ‘Diablito’ es bien ‘car’e palo’. Quiere volver a la pelotita y por eso llamó a los directivos del campeón del ‘Fútbol macho’ y lo mandaron a la mela. Creyó que trepando paredes y alzando llantas iba a durar para siempre. Ahora tiene que recursearse. Caballero...



‘Churrito’ sigue al acecho. Está floreando a una chica del barrio de San Juanito, en el Cono Sur. Se muestra afanoso, intenso, todavía no manda flores, pero conversan a diario. Ojalá no le cante por el celular. Ahí sí se arranca la muchacha, como las anteriores. Noooooo... Me voy, soy fuga.