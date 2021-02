Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Chato’ que le encanta la ‘chela’ y bota la espuma al piso, se porta como si estuviera tranquilito, pero ya renovó contrato en el depa que alquila en el jirón Diez Canseco, en Miraflores. Cada 15 días va un patita a dejar hartas zapatillas de una empresa que viste al jugador. Lo raro es que no lleva modelos de varón, sino todos son de dama. Ayayayay...

Así que la ‘Pulga’ es muy agradecido, generoso y ‘calidoso’ con la gente que le sigue el amén y se porta bien. Su ‘amiguita cariñosa’, que vive por la avenida Bertolotto, estaba sin chamba, desesperada y, pese a la pandemia, consiguió que la acepten en un trabajo y está ejerciendo su profesión con buen sueldo. El hombre sabe que cuando aterrice en Lima, ella lo estará esperando para contarle cómo le va en su nuevo laburo. Y no va ser...

Por si acaso, me avisan que el ‘Guía sexual’, desde que aterrizó en Lima procedente de Bolivia, está haciendo la del ‘Chavo’ con una muchachita 15 años menor. No es su firme, pero la trata como novia y, lo mejor de todo, no la conoció en ningún centro de ‘recreación’. Ya se olvidó de los ‘focos rojos’ y prefiere las chibolas. Yo creo que es por presupuesto y no sentimiento. Rexuxa...

Me pasan la voz que en ‘Campo Mar’ ya se cansaron de un patita de la utilería que es el ‘Zapatito roto’ de la administración. Dicen que el chico, aparte de ‘soplar fuerte’, es especialista en ‘picar’ todos los días a quien se le cruce en el camino. Tanto es el fastidio que peloteros y comando técnico ya se quejaron, pero no lo botan, porque después quién cuenta lo que pasa adentro. Asuuu... Me voy, soy fuga.