Del saque somos carnecita... Por siaca, la gente del Rímac se está portando mal con el ‘Pato’ que hace poco estuvo involucrado en un hecho policial. Luego del incidente, un club del norte lo iba a fichar, pero al final le ‘tiró la toalla’ y se echó grasa. El tema es que tiene contrato vigente con los ‘cheleros’ que no le permiten entrenar. Ahora el volante ya se recuperó y solo espera el visto bueno para que lo dejen trabajar. Un dato más, tendrán que pagarle todo lo pendiente porque si se quieren pasar de vivos les hará juicio. Así es...

En la última cuadra de la avenida Javier Prado sobra la plata. El año pasado se le pagó casi un millón de soles a la empresa que brinda seguridad, a pesar de que no hubo público en los estadios. Este año siguen llevándose las monedas sin sudar. El otro día que se metieron los hinchas, el jefe que es fanático del ‘compadre’, llegó después del bolondrón como si no hubiera pasado ni mela. Parece que tienen buen padrino o mandan su peaje porque cada vez cobra más y no cuidan ni los baños ni estacionamientos. Qué feo...

El ‘Pepón’ es cocinado a fuego lento. Los duros de la franjita ahora le ven todos los defectos. La maleta está fuerte y son puros carretillones y directo a la tibia y peroné. Lo critican porque armó el equipo que quiso y solo ganó un partido de seis. Para colmo hizo contratar al guerrazo a un troncazo lesionado y todavía no puede debutar, pero se ‘barretea’ diciendo que eso es tema del departamento médico que no hizo bien su chamba. Hummm...

Hay un abogado que es ‘cara palo’ al rojo. Te deja misio o te manda a tu ‘río’. Un club que se fue a Segunda lo contrató para resolver un caso con un colocho al que le dieron una patada en el popó sin darle un mango. El de saco y corbata recomendó ir al TAS porque ahí tenía sus contactos. Al final, el hombre de leyes, como siempre, perdió el caso y tendrán que abonar como 140 mil cocos entre el pelotero más los gastos del Tribunal. Ayayayyyyy...

