Del saque somos carnecita... Por siaca, tengo un arsenal de datos de la selección. Poquito a poquito iré soltándolos como el suero por la vena. Y son de primera mano. De cajón y guitarra. Así que al ‘Bambino’ le importó un pepino el acuerdo del grupo de guardar silencio y perfil bajo después de la eliminación de Qatar.

Se zurró en la noticia y lo primero que hizo es abrazarse con la exposición. Viajó a Machu Picchu, se sacó fotitos con la llama y se colocó un chullo, chalina y poncho incaico. Luego su libro autografiado en un centro comercial.

Espero que haya un párrafo donde cuente que unos tablistas nos hicieron la fiesta y que sus pocos goles no valieron para llegar al Mundial. Vendedor de protagonismo al mango, al rojo. Ya me pudro y pienso que las cosas que hace no son de corazón. En one se agrandó. En los últimos partidos lo veía raro, alzando los brazos y haciendo muecas a sus compañeros. Sí, señores...

Pero el tema de trasfondo es el siguiente. El ‘soplete’ y criador de perros, es decir, el popular ‘Lassie’ de San Luis es el que lo pilotea. Incluso le consiguió un contrato con una marca deportiva de tres rayitas. Ese patita cobra hasta premio por partido ganado con la blanquirroja y hace chamba fuera de la Videna. Es promotor, relacionista de imagen, sobón y desleal porque no hace caso a lo que pactaron los jugadores en la interna.

Luis Farfán, el papá de 'La Foquita', fue uno de los invitados de 'La Fe de Cuto'. Pese a que siempre ha mantenido un perfil bajo, esta vez se animó a opinar sobre la relación con su hijo, su mamá y en lo que se parecen él y el delantero.

La presencia del ‘Capitán futuro’ ayer en Matute con la camiseta blanquiazul no es casualidad. También es ‘maquinado’ por este gordito que la pegó de guapo en Barcelona. Se botaba que un poquito más y lo paraba de cabeza al colega que ‘Aladino’ le faltó el respeto. Le da vida a los rankeados que le sobran las monedas. Pero es fulero con los más jóvenes como Raziel, Valera, ‘Canchita’. Rexuxa...

El Tigre’ ya está de retorno en Lima y entre hoy y mañana define su situación con la selección. ¿Qué creo yo? Que va a recontra renovar. Eso de Qatar, Egipto y otras propuestas es un tangazo de aquellos que hizo correr un periodista argentino que es su causa.

En el extranjero son más analíticos a la hora de fichar. Ellos no son sentimentalistas como nosotros. Para mí, un repechaje regalado y otro perdido no amerita ser el segundo mejor entrenador pagado de América. Pero hay quienes lo ven de otra forma: clasificación a Rusia 2018 y subcampeonato Brasil 2019. Usted véalo como quiera. Los números de la tabla y la caja aguantan todo. Ayayayay...

VISITAN A JOHN GALLIQUIO EN EL PENAL

El ‘Puma’, ‘Cheta’, ‘Manzanita’, un abogado y dos amigos que son su ‘batería’, fueron ayer a visitar a John Galliquio al penal de Chincha. El zaguero está encerrado por una denuncia de su exmujer por ‘nocaut técnico’. La muchachada hizo su cola, mostró su DNI, se despojó de su correa, cosas de acero y no entraron.

Era domingo, cumplieron los requisitos y no hay un motivo contundente para entender esa prohibición. Todos están palteados por ‘Tyson’, quien está arrepentido y no es mal tipo. Después de la condena al cantante J. Kelvin, hay que respirar profundo porque te puedes dar varias vueltas por tu río. Curuju... Me voy, soy fuga.