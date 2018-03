Del saque somos carnecita... Juan Vargas y Blanquita estuvieron de compras en el Centro Comercial El Polo. Fue plan de 2:30 de la tarde y estaban bien tomaditos de la mano. El ‘Loco’ se mostró cariñoso y se llevaron varias bolsitas. Él ni opinaba de la ropa, solo sacaba la tarjeta de crédito para cancelar. Está bien gastarse la plata con la familia: esposa, hijos, viejitos y hermanos. También hay que separar un ripio para pasarla bien con los amigos. Vale...



Mis respetos para el ‘Loquito’ del Rímac. El arquero no arregló con nadie hasta el momento, pero como supo administrar su billete, estar desocupado no lo perjudica ni mela, más bien lo toma como vacaciones. Está en Jamaica disfrutando de las playas y de las morenas. El que puede, puede y el que no aplaude. Y no va ser...



El que parece que mantiene dos casas en Lima es un ‘veneco’ que juega en un club grande. Un depa comparte con su familia y el otro lo ha alquilado en Barranco. Allí baja después de los entrenamientos a relajarse, soltar los músculos y olvidarse del estrés. Luego, regresa a casita por la tarde, comentando que la chamba duró más de lo normal. Rexuxa...



Carlitos, el chalaco que es ídolo en el Rímac, se prepara para el futuro. Ayer se graduó en el curso de ‘Gestión deportiva’. Fácil chapa un cargo en el club y sigue aportando desde las oficinas. Y no va ser... Por si acaso, en el norte, la gente está volando. Hace cuatro meses que no les pagan a los trabajadores de un equipo que sopla fuerte. Lo malo es que el gerente deportivo sí está al día, incluso hasta le han dado utilidades. Quéeee... Me voy, soy fuga.