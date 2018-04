La ‘Pulga’ compró una casita para su tío en Pamplona Baja

Del saque somos carnecita... La ‘Pulga’ está en el mejor momento de su carrera y lo bueno es que no se olvida de su sangre. Compró una casita en el barrio de Pamplona Baja, en San Juan de Miraflores, para su tío, hermano de su viejito. Allí lo apoya con todo, desde sus buenos centros y la pensión para el colegio. El ‘chato’ es de corazón solidario y por eso le va bien en la vida. Vale...



La mejor voleIbolista peruana en la actualidad no se preocupa por autos, fiestas o mantener a vagos como parejas. Ella triunfa en Brasil y lo primero que hizo fue pagar lo que le faltaba para regalarle una casa a su mamita. La doña vivía en la parte alta de Chorrillos y ahora es vecina de Surco. Chévere...

Ya me contaron que el ‘Trujillano’ se olvidó de la actriz de ‘rulitos’ y ahora apunta sus baterías a regresar con la ‘patrona’. Dicen que el zambito ya se dio cuenta de que perdió por culpa de un ‘angosto’, pero parece que la mala suerte lo persigue, porque la señora no quiere saber nada con él. Qué palta...



Así que hay un chibolo que jugó en la ‘Franja’ y regresó a Ate que está marcando a una mamacita del ‘Barrio Médico’ en Surquillo. Lo malo es que la chica le juega chueco, porque cuando él entrena, ella sale a pasear con sus amiguitos y le encanta ir a la playa. Mientras el volante suda en la cancha, ella muestra su figura en la arenita y el mar. Asuuuu... Me voy, soy fuga.