Del saque somos carnecita...Me cuentan que el ‘Rey de los bloopers’ hace travesuras con una muchachita de Surco Viejo. Se llama Stephany y el hombre está emocionado y ofreciendo una relación seria, darle su lugar y llevarla de la manito. Lo malo es que no le cuenta que hay una mexicana que desde hace ocho meses está con la barriguita hinchada y es su gol. Nooooooo...



Me avisan que un ‘loquito’ que aún no tiene equipo, está apoyando a una chica que vive al lado del cuartel del Ejército, en el Rímac. Dicen que la conoce desde hace tiempo e incluso tuvo sus ‘dame que te doy’ con ella, pero ahora la apoya de buen corazón. Son amigos cariñosos, sin compromiso. Chorrea un sencillo y saca la cola. Asuuuu...



Lo vi al defensa con nombre de Maradona corriendo por Gamarra. Va tempranito, corre por los alrededores, después abre las tiendas que tiene con su esposa y se dedica al negocio. Parece que quiere sentar cabeza y hasta ahorita se está portando bien. Ojalá recapacite y se dedique al fútbol como profesional. Los años pasan y no perdonan. Y no va cher...



Me avisan que el ‘Burrito’ que jugó en Argentina, España, Cusco y la selección, estuvo por Matute hace dos semanas apoyando en un campeonato de penales. Todo para recaudar fondos para una gente de barrio. El hombre no se olvida de los hinchas sufriditos. Vale... Me voy, soy fuga.