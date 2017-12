Del saque somos carnecita... Me alegra cada vez que se consolida una familia. Cuando un hombre decide dar el gran paso de casarse, es porque encontró a la mujer de su vida, halló la madurez personal y tiene razones distintas para triunfar. Por eso me da gusto que el ‘León’ Zambrano esté en otra etapa. Ayer contrajo matrimonio civil y no hizo un gran tono en una disco ni cerró un hotel ‘ficho’. Decidió hacerlo en su casa, con sus padres, su hermano, familia y los amigos más cercanos. Nada de ‘sapos rabiosos’, bailarinas, chicas reality ni gente de farándula. Así es...



Ya me contaron que el lunes en Barranco Bar, la ‘Blanca de Chucuito’ se metió una tranca de padre y señor mío. Estaba dando vueltas por la pista de baile y creía que estaba en el programa de la ‘Señito’. Después de un rato agarró moral y se mandó con todo al Vip donde estaba la ‘Foquita’. Entró, lo saludó como europea, un beso en cada ‘cachete’, pero el zambo solo le habló un ratito, o sea, se tiró para su rancho. La firme que fácil hay remember. Y no va ser...



La verídica que un zambito, quien tiene fama de partidor al mango, ya perdió la brújula. Dejó a su ‘patrona’ y todo porque se ha pegado con una muchacha más chibola. Qué feo enamorarse de la trampa. A los 44 años no se te puede calentar la cabeza. Y no va ser...



Me avisan que ‘Malingas’ está quedando mal con la señora que vive en Lima y a la que le debe 3 mil dólares. Ella lo timbra y el patita nunca le contesta, le escribió en el Facebook y tampoco hace caso. Dicen que la ‘doña’ ahora lo va echar en cancha por las redes sociales, porque es el medio más efectivo para que la noticia llegue a donde su ‘firme’. Curuju...



Se acabó el trago en el pueblo de Chiquián, en Áncash. El ‘Drogba de los Andes’ fue a jugar un partidito para llenarle los ojos a los pobladores. Hace dos domingos jugó, hizo goles y al final bebió como si hubiera clasificado a Rusia. Noooooo...



Me voy, soy fuga.

