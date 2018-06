El Búho escribe sobre la 'ley mordaza', Richard Acuña, la selección peruana y más [FOTOS]

Este Búho es futbolero y disfrutó ayer de los goles de un fuera de serie como Cristiano Ronaldo. Pero la coyuntura política peruana no deja de asombrarme y parece un inmenso bufé mundialista. Keiko engullía a toda velocidad un plato tras otro, casi sin masticar, pues parecía que su único objetivo era barrer con todo lo que había en la mesa, sin ningún respeto por nadie. Mulder devoraba un filete de búfalo bien grasoso, mientras su jefe Alan lo miraba orgulloso, disfrutando a su vez de unos chicharronazos con salsa Barata. Sé que con estas delicias se les hace agua la boca, así que les dejo mis acostumbrados ‘piqueítos’, más picantes que nunca.

EL KEIKISMO ARRASA: La ciudadanía observa ahora con más claridad que Keiko ya no puede disimular el tufo dictatorial que heredó de su padre. Lo que hacían Fujimori y Montesinos en los años 90 para acallar a la prensa, además de copar las instituciones del Estado, incluso los organismos electorales, se está repitiendo y eso es muy peligroso para la democracia. No le hace falta ganar la presidencia para gobernar, pues con su bancada mayoritaria y matona está haciendo lo que le viene en gana. La prepotencia, el avasallamiento y la falta de respeto a los derechos de los demás los lleva en los genes. Prácticamente se está dando un golpe de Estado desde el Congreso, y ya es hora de que las fuerzas democráticas se expresen de forma contundente.

LA ‘LEY MORDAZA’: Reviso la lista de los congresistas que votaron por la ‘ley mordaza’, que busca amedrentar a la prensa y que impulsó el aprista Mulder, y veo nombres, todos ellos fujimoristas, que son realmente unas ‘joyitas’. Como el de ‘Edú’ Vergara, amigo y socio del narcotraficante colombiano Diego Sánchez Ospina, quien en abril fue capturado con un cargamento de casi una tonelada de cocaína en Lima. O el incalificable ‘espía’ Moisés Mamani, un impresentable incapaz de pronunciar tres palabras juntas. También aparece Yesenia Ponce, quien ni siquiera acabó el colegio y es acusada de pagar 10 mil soles para que le den el certificado de estudios.

PASA PIOLA: El congresista Richard Acuña, de Alianza Para el Progreso y engreído de su papi, César ‘Plata como cancha’ Acuña, es acusado de fraude procesal y de usar documentos falsos para apropiarse de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo. La parte afectada denunció que este ‘padre de la patria’ sabía que el predio tenía dueño, pero igual lo mandó cercar y luego lo transfirió a una empresa cuya gerente era ¡su propia madre!, la excongresista Rosa Núñez. ‘Este es un mecanismo que usa la gente que busca defraudar’, dijo el indignado abogado de la otra parte. Ante las pruebas, la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que le levante la inmunidad parlamentaria, pero el miércoles la comisión que ve el caso lo salvó rechazando el pedido. Al día siguiente se votó la ‘ley mordaza’ y Acuña le dio su total apoyo.

DEFIENDA LA DEMOCRACIA: En estos momentos en que la democracia está amenazada por un grupo político que emplea al Congreso como una chaveta, el presidente Vizcarra no puede mantenerse quieto por miedo a que se moleste Keiko y, como hizo con PPK, también le impida gobernar. Hoy es cuando debe mostrar su talante democrático. Reemplazó a Kuczynski para liderar por el bien de los peruanos y hacer respetar las instituciones, no para dejar que las destrocen. ¿O está esperando que lo saquen de Palacio al igual que PPK? Señor presidente, no tenga miedo, apóyese en la ciudadanía que detesta el autoritarismo y abuso de poder.

¡DESPUÉS DE 36 AÑOS!: Tuvieron que pasar casi cuatro décadas para ver por fin a nuestra selección en un Mundial. El debut es hoy ante Dinamarca y solo espero un buen resultado para que los hinchas sigan siendo felices y olviden, solo por un rato, la crisis, corrupción y violencia que afectan al país. Pero hay que ser mesurados con el entusiasmo. Este Búho confía en que los dirigidos por Ricardo Gareca le darán una alegría al Perú. ¡Sí se puede! Apago el televisor.