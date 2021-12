Este Búho pone cuarta para seguir con fuerza presentándoles mi ranking de fin de año. Y ya saben, el que se pica pierde.

LA ‘PILATOS’ DEL AÑO:

Mirtha ‘Cleopatra’ Vásquez es especialista en lavarse las manos cada vez que hay un escándalo de corrupción en el Gobierno y sus frases son: ‘estamos investigando’, ‘vamos a transparentar’, ‘el presidente es el primero que debe aclarar…’. Francamente su gran ‘logro’ como primera ministra es cerrar mineras. Increíble.

César Acuña es el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (Foto: Andina)

EL ‘CANTINFLAS’ DEL AÑO:

Por varios cuerpos se lleva el primer lugar César ‘Plata como cancha’ Acuña, quien en un evento académico dijo: ‘Una persona es feliz cuando logra su felicidad’. Y es rector de una universidad. Faltaba más.

EL BAILE DEL AÑO:

Lapadula, Cuevita y Carrillo celebraron un triunfo de la selección bailando ‘El cervecero’ de Armonía 10. Buenazo.

LA ‘PELOTUDEZ’ DEL AÑO:

La del explosivo congresista Guillermo Bermejo, quien precisó: ‘Nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Nuestra idea es quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú porque no creemos en las pelotudeces democráticas’.

LA ‘PINOCHA’:

La que fuera ministra de Salud, Pilar Mazzetti. Cuando llegaron las vacunas dijo que ‘sería la última en inmunizarse, como el capitán de un barco’. Al descubrirse que ella y una ‘amiguita’ ya se habían vacunado mucho antes, lloró y pidió perdón, pero se fue por la puerta falsa del ministerio.

EL PEGALÓN:

El cumbiambero John Kelvin recibió siete meses de prisión preventiva acusado de desfigurar el rostro de la madre de sus hijos, Dalia Durán, quien lo denunció ante la Policía y los medios. Tiempo después ella misma pidió que lo liberen para que vea a sus hijos.

Hoy, ya no es la piurana que llegó hasta la capital para sumergirse en el mundo de la cumbia. Atrás quedaron los malos momentos. Recordada por muchos, por haber integrado una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país, como lo es Agua Bella.

LA DESCHAVADA:

La sexy Giuliana Rengifo reveló que fue pareja del esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano. La ‘Urraca’ se ‘picó’ e hizo hablar en televisión a su esposito para que ‘aclare’ las cosas, pero la relación sí existió. Picarón el ‘pingüino’.

EL DESPECHADO:

El popular locutor radial y conductor de ‘En boca de todos’, Carloncho, insultó en su radio a Rosángela Espinoza, diciendo que ‘ella es un pollo sancochado y yo he comido después chicharrón y todavía con chupada de plato’. Por hablar como un cavernícola y por la herida lo botaron del canal.

EL FOSFORITO:

El incisivo entrevistador Christian Hudtwalcker, quien en conversación con el congresista de Perú Libre, Alex Flores, lo tildó de ‘chupe de Vladimir Cerrón’, ‘muerto de hambre’ y ‘cobarde’ porque el parlamentario le mencionó que hacía caso a sus ‘patrones’. Fuertísimo.

LA CONDUCTORA:

Gisela Valcárcel. La ‘Señito’ sabe su cuento y este año con ‘La reina del show’ y ‘El artista del año’ lideró el rating y unió a las familias los sábados en la noche. Me quedé corto. Pero ya saben, no me llamen por celular ni me busquen en las redes porque estoy en una playita donde no ingresa la señal. Mañana continúo. Apago el televisor.