Los polémicos candidatos a las elecciones municipales y regionales

Este Búho vio el revelador reportaje sobre los candidatos con tremendos ‘anticuchos’ que se lanzan para alcaldes y gobernadores regionales que ‘Cuarto Poder’ emitió el domingo y, francamente, esto es inaudito. Es la comprobación de que la política en nuestro país terminó por descomponerse, por pudrirse. Las municipalidades y gobiernos regionales son vistos hoy como apetecibles botines, como minas de oro. Hay hasta presos e investigados por narcotráfico y robo agravado que están postulando para hacer realidad su sueño de convertirse en autoridades electas. Como ya no se permite la reelección de alcaldes, muchos de estos han optado por lanzar en su lugar al hijo, la esposa, la amante, o ellos mismos simplemente prueban suerte en otro municipio. La cuestión es mantenerse amarrados al poder. No se puede generalizar, pero por estos comportamientos es que el pueblo se siente asqueado de la mayoría de autoridades.

- LOS CHARLYS DE BREÑA: En el distrito del mismo nombre, donde la exesposa y la actual pareja del alcalde Ángel Wu disputan el sillón municipal, se presenta para burgomaestre Juan Chumpitaz, en las filas del fujimorista Julio Gagó. Chumpitaz promete luchar contra la delincuencia y hasta ahí todo bien, si no fuera porque él es sospechoso de integrar la sanguinaria banda delincuencial ‘Los Charlys de Breña’, responsable de numerosos asaltos y crímenes. El flamante candidato a alcalde ha estado investigado por tráfico de drogas, robo agravado y tenencia ilegal de armas. Es más, estuvo tres veces en la cárcel como procesado, en dos de ellas lo absolvieron y en otra le dieron comparecencia restringida. ¡Qué tal candidato!



- DESDE PIEDRAS GORDAS: El ‘tristemente célebre’ gobernador regional de Áncash, César Álvarez, apodado ‘La bestia’, está tras las rejas en el penal ‘Piedras Gordas’, pero no se resigna a quedarse sin cargo y en sus redes sociales anunció que desde su encierro postulará para ser gobernador de Áncash una vez más. Como está con prisión preventiva y la justicia no terminó de sentenciarlo, pese a todas las pruebas presentadas, no se le puede impedir su candidatura. ¿Qué sucedería si este procesado por malversación de fondos y hasta asesinatos, entre otros delitos, llegara a ganar? No nos sorprendamos, porque en el Perú todo puede suceder. También se lanza como candidata Victoria Espinoza García, quien es investigada por direccionar una licitación cuando era alcaldesa en la provincia ancashina del Santa. ‘Hasta hoy no hay nada probado. Solo estoy procesada’, afirma. ¡Y promete luchar contra la corrupción!

- CANDIDATO FUGADO: Es el caso de Javier Alvarado Gonzales, quien postula al Gobierno Regional de Lima. Hace dos semanas fue condenado a seis años de prisión efectiva por peculado doloso en agravio de la Municipalidad de Cañete, donde fue alcalde, y desde ese momento figura como prófugo de la justicia, pero su candidatura continúa. O sea que también podría ser elegido.



- EL AMIGO DE KEIKO: Aunque no está confirmado, se sabe que Joaquín Ramírez, quien fue secretario general de Fuerza Popular, amigo de la hija del ‘Chino’ e importante financista del fujimorismo, postularía al Gobierno Regional de Cajamarca. Sobre el también excongresista pesan serias acusaciones de lavado de activos, pero eso a él parece que le resbala.

- DE MAGDALENA A CAÑETE: El alcalde Francis Allison ya no puede repetir el plato en Magdalena, así que estaría lanzándose en Cañete. Sí, es el mismo que hace unos años fue detenido en un aeropuerto de Miami con su esposa y 30 mil dolares camuflados en su ropa que no había declarado. En esa oportunidad fue acusado de los delitos de contrabando de dinero en efectivo y declaración falsa ante un funcionario público. El otro día lo presentaron en el programa de ‘Chibolín’ como el ‘gran candidato’. Increíble.



- CALLAO TERROR: En el Callao pasan las cosas más inverosímiles y uno ya no sabe si reír o llorar. ‘Panorama’ informó el domingo que la Contraloría detectó que Slimp Callao, la empresa de limpieza municipal, desembolsó más de 10 millones de soles a dos consorcios para el recojo de basura, pero ese servicio nunca se dio. Los peritos concluyeron que fue un ‘servicio fantasma’, o sea que jamás se brindó. Y los 10 millones se hicieron humo. Se señala que para elegir a las empresas de recojo y para el desembolso del dinero se falsificaron firmas y hasta se habrían utilizado los nombres de personas que no tenían que ver con el tema, como humildes amas de casa que deben hacer polladas para sobrevivir y taxistas que trabajan de madrugada con carros alquilados. Ocurrió en la gestión del alcalde Juan Sotomayor, que ahora, como si nada, se lanza al Gobierno Regional del Callao. Es lamentable que algunos ‘plumíferos’ estén ‘aceitados’ y no digan nada al respecto. Qué vergüenza.



Estos son solo unos cuantos de los candidatos que se presentan a las elecciones de octubre próximo. Es fundamental informarnos bien para no equivocarnos a la hora de dar nuestro voto. Apago el televisor.