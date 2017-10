Ollanta Humala, crímenes en el Callao y más en los 'piqueítos' de El Búho

Este Búho alucina la coyuntura política como si fuera una inmensa feria gastronómica donde van los políticos de peso a degustar sus platillos favoritos. Alan se pidió una fuente de papa rellena con carne molida de búfalo y encima, mayonesa Barata. Kenji apareció con PPK. El ‘benjamín’ de Alberto, muy moderno, ordenó unos churros gigantes rellenos de melaza marca Becerril, y el mandatario, su ‘Fried Chicken’ con mostaza Lava Jato. Sé que se les hace agua la boca con mis ‘Piqueítos’ y por eso los piden tanto. Como diría el gran ‘Chato’ Barraza: ¡A comerrrrrrr!



CENSO CON ROCHE: Los peruanos nos quedamos en casa ayer a la espera de ser censados, pero en muchos casos los empadronadores nunca llegaron a las viviendas. Este problema se vivió sobre todo en los edificios donde hay numerosas familias. El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, por la noche se excusó culpando al desmedido crecimiento ‘vertical’ de Lima, es decir, al gran número de edificios. ¿Acaso aparecieron de la noche a la mañana como hongos y por eso no se enteraron de su existencia? Pero eso no fue todo, porque los stickers y polos de los censadores tenían el logo de empresas, entre ellas la Universidad César Vallejo, de César Acuña, lo que desató la sospecha de ciudadanos y políticos. Lo más terrible es que una joven empadronadora fue violada por un miserable cuando ingresó a una casa en Villa El Salvador. Una prueba más de lo pésimo que fue organizado el censo, pues ¡cómo pudieron dejar solos a los muchachos, sin ninguna protección! Ocurrió en la mañana y el hermano de la víctima denunció en la noche que el INEI no había hecho nada en todo el día. Demasiada negligencia e incapacidad.



HERMANITOS CON ROCHE: De los cuatro hermanos Fujimori, Keiko y Kenji brillan como la luz solar, para bien o para mal. Pero en el caso de los otros dos hijos de Alberto y Susana, Hiro y Sachi, pensábamos que ellos preferían la mesura y el perfil zócalo por lo que significaba tener un padre que fugó del país y está encarcelado por múltiples delitos. Sin embargo, a decir de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, se les investiga por el sospechoso incremento del capital de su empresa Limasa, donde ambos son accionistas. En el 2009, tenía un capital social de 40 mil soles y para el 2014, se incrementó sorprendentemente a dos millones ochocientos setenta mil soles. Los fiscales les cantan a los hermanitos ‘Cómo lo hacen’, de Frankie Ruiz. Además, pese a que cambiaron de nombre a la compañía, los investigadores recuerdan que en marzo del 2013, la Policía Antidrogas encontró 100 kilos de cocaína pura en un contenedor del depósito de Limasa y se pidió en ese momento el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Kenji Fujimori, otro de los principales accionistas de la empresa.



LOS CIEN DÍAS DE OLLANTA Y NADINE: Una crónica periodística, a partir de testimonios de familiares de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ilustró las condiciones carcelarias de la ex pareja presidencial. Ollanta en la Diroes, en comparación con su esposa, tiene un régimen como si fuera oficial de un cuartel. Goza de televisor, teléfono fijo, una cocinita, equipo de sonido y acceso diario a periódicos y revistas. Su chalet cuenta incluso con un jardincito y puede hablar con sus hijos diariamente unos pocos minutos. Nadine, en cambio, según sus familiares, la pasa mal. Está aislada en Prevención. Solo puede ver a sus hijos cada quince días y le permiten llamar por teléfono público únicamente cinco minutos. Las horas de patio también son estrictas. ¡Qué paradojas tiene la vida! Durante su gobierno, Ollanta se dedicaba a trotar en las mañanas e inauguraba obras en todo el país, mientras que quien verdaderamente gobernaba era Nadine, departiendo con ministros y mandoneando a la bancada oficialista. Ahora ya no es más ‘la jefa’.



CALLAO TERROR: La inseguridad ciudadana es cada día más terrible. Cuatro personas han sido asesinadas para robarles un celular y el ministro del Interior, tan afecto a salir en televisión, está calladito. Lo más deplorable sucedió en el jirón Loreto, donde mataron a una mujer que celebraba el cumpleaños de su hijito. Los familiares de la madre del menor acusan a Charly Castillo Nole, cabecilla de ‘Los Nole de Loreto’ y actualmente preso, de mandarla matar con un sicario. Ella recibió la llamada desde el penal, a través de la que ‘Charly’ le habría dicho ‘sal porque te mando un regalo para el niño’. La mujer salió y recibió un balazo en el rostro. El ministro de Justicia debe responder cómo en un penal de máxima seguridad se realizan llamadas al exterior. ¿Y los famosos bloqueadores de celulares? Apago el televisor.