Este Búho ve el panorama político más movido que el ‘Chato’ Barraza después de una encerrona ‘horrorosa’ en Lince. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y presentarles estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

Jurado Nacional de Elecciones: Este columnista no se come el cuento de las audiencias públicas que realiza el Jurado, encabezado por el cuestionable Jorge Salas Arenas. Se esperaban deliberaciones justas, serias e imparciales, pero lamentablemente se ha convertido en un show para la platea. Muchas personalidades han acusado al organismo electoral de tener una postura tomada. Incluso, recientemente, Luis Arce, exintegrante de esta institución, renunció por considerar que sus compañeros tienen un candidato favorito. En tanto, Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, fue más tajante en su postura y aseguró que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones demuestra “una ineptitud jurídica supina, parece que no quisieran hallar la verdad legal… Buscan cumplir por atropellada su labor”. Lamentablemente, esta situación ha hecho que el prestigio de una de las instituciones públicas más importantes del país quedara mellado.

Pedro Castillo: El profesor de Chota ya debe estar mandando a confeccionar su banda presidencial. Su victoria es inminente. Los ‘lapicitos’ no aceptan otro resultado que no sea el del triunfo, incluso han advertido -o amenazado- que de suceder lo contrario ‘correrá sangre’. Y la Fiscalía de Zoraida Ávila ni se inmutó por las palabras del abogado Aníbal Torres. Estoy convencido de que si se declara ganador a Pedro Castillo, sin embargo, no gozará de legitimidad popular. Su triunfo, para muchos peruanos, es fruto de las malas mañas que integrantes de su partido político realizaron en diversas mesas electorales en el interior del país. Se sabe que ya está armando su gabinete ministerial, con Pedro Francke a la cabeza, como ministro de Economía, quien es el llamado a ponerle freno de mano a un ideario radical, que llevaría al país al abismo con sus propuestas estatistas y en contra de las importaciones, por citar algunas.

Vladimir Cerrón: Desde la sombra, el ‘doctor anemia’ viene moviendo los hilos de Perú Libre. Para nadie es un secreto que él es el ‘cerebro’, el dueño de la pelota, quien ata y desata en el partido político. El nefasto exgobernador de la región Junín no aceptará que su ideario, el que diseñó con ilusión y esmero, sea anulado de golpe. Por eso, desde su escondite presiona y ajusta a Pedro Castillo para que en un eventual gobierno aplique las medidas comunistas que trazó. Pese a que Castillo intentó distanciarse de él, asegurando que durante su mandato no estaría ni como portero de Palacio, se sabe que aún realizan coordinaciones. No será fácil para el rondero sacudirse de su padre putativo, si es que así lo decide en algún momento, pues los congresistas electos por Perú Libre responderán a Cerrón antes que a él.

Martín Vizcarra: El ‘lagarto’ le hace honor a su apelativo. Solo un hombre de sangre fría podría actuar como lo viene haciendo este político de pacotilla, quien acaba de vacunarse por ¡¡tercera vez!! contra el coronavirus. Su nivel de bajeza no tiene comparación. Este hecho es una burla para millones de ciudadanos peruanos que aún esperan inmunizarse. Solo recordemos que el año pasado se aprovechó de su investidura para vacunarse de manera secreta. Y no solo él, también su esposa y su hermano. Sucedió en un tiempo en que la gente se moría por falta de camas de Cuidados Intensivos y oxígeno debido a su ineficaz y absurda política de salud.

Lo que le espera al Perú: El despelote electoral ha creado incertidumbre en el país. Eso se manifiesta en la economía y en la crisis social. El rol que deberá cumplir nuestro próximo mandatario o mandataria será pilotear un país en ruinas, aunque duela decirlo. Hoy el peruano de a pie necesita empleo, necesita reflotar sus pequeños negocios, necesita tener estabilidad laboral y reconciliarse con sus compatriotas. Necesita un país seguro, en donde la vida no cueste un celular. En donde existan sanciones más drásticas para los corruptos y delincuentes. Un país en donde todos tengan las mismas oportunidades vengan de donde vengan. Un país inclusivo y tolerante. Será una tarea difícil. Esperemos que, quien sea proclamado, esté a la altura.

Apago el televisor.