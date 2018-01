Política peruana: "El pueblo pide un líder", sostiene El Búho [VIDEO]

Este Búho alucina la telúrica coyuntura política como un inmenso bufé para estos días calurosos de verano. Kenji se disfrazó de matarife del camal de Yerbateros y degolló de un solo tajo a un tal Becerril. El ‘cura’ Arana metió varios pollos en el microondas y sirvió ‘chicharrón de PPKentucky’, en alusión a Pedro Pablo. Sé que con mis ‘piqueítos’ se les hará agua la boca. Como diría el siniestro doctor Hannibal Lecter: ¡Bon appétit!



- KILL BILL VS. LOS TORTUNINJAS: Así calificó un veterano cronista parlamentario los entripados en Fuerza Popular. Si bien Kenji ‘Kill Bill’ Fujimori se anotó un poroto al partir su bancada e impedir la vacancia de PPK y, sobre todo, lograr el indulto de su padre, su hermana se quedó con la sangre en el ojo. Pese a que posó con su padre y hermano, los diez ‘albertistas’ han sido sometidos a disciplina. Es decir, están a punto de ser expulsados. En un año electoral, Kenji y sus ‘tapaditos’ se quedarían en el limbo. ¿Intervendrá Alberto Fujimori para salvar a su querubín y a sus incondicionales? La gente de Keiko cree que no y empuñan la espada samurái, pues la guerra feudal nipona recién comienza.

- ALAN YA FUE: Cuando Alan García consiguió tumbarse a la ‘gorda’ Lourdes Flores, como la calificó, y se coló en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2006 para derrotar a Ollanta Humala, sus ‘compañeros’ le rendían pleitesía. Él fue la ‘locomotora’ que propició que decenas de desconocidos compañeros llegaran al Congreso. Su palabra era ley. Cuando en alianza con su antigua enemiga Lourdes, Alan sufrió el peor traspié de su carrera política y con la justas pasó la valla electoral, colocando cinco ‘gatitos’ de congresistas, dejó de ser el ‘rey’ y se convirtió en una voz más en el partido. Ya no lo respetan. Del Castillo y Lucianita se abstuvieron en el pedido de vacancia y Javier Barreda y Abel Salinas, el chibolo al que sentaba en sus rodillas, le dieron un cachetadón en la cara y aceptaron ser ministros de PPK. Y todavía Jorgito del Castillo le hizo un almuerzo a Abel Salinas para felicitarlo por el fajín. ¡Indisciplina, compañeros!



- EL PUEBLO PIDE UN LÍDER: PPK se convirtió en mandatario por accidente, casi sin convicción llegó al Sillón de Pizarro. Su triunfo se lo debe a todos los movimientos sociales, intelectuales y sindicales que dieron feroz batalla a la candidata del ‘Chino’ preso y que ahora ha sido indultado. Pero ni porque se le presentó la Virgen ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Confió su gobierno a un premier tecnócrata y diletante en momentos en que las papas quemaban, como lo fue Fernando Zavala, y fracasó. Ahora todo está en manos de Meche Aráoz y el rumbo es incierto. El pueblo quiere que el presidente se ponga al frente. Que gobierne. Que no salga solo para bajar la bandera en una carrera de carros. Que marche al frente del país para reactivar la economía. Si no lo hace, ni la visita del Papa Francisco ni el Mundial lo ayudarán.



- EL CONGRESISTA QUE MUERDE: Presentado por el aprista Mauricio Mulder, y apoyado por el fujimorismo, hay un proyecto siniestro que sigue avanzando. Un mamotreto concebido con evidente afán de venganza política. Se pretende prohibir que el Estado ponga publicidad ¡en los medios de comunicación privados! Es decir, que las vitales informaciones del Estado y de sus instituciones no lleguen al pueblo vía televisión, radio o periódicos privados, que son la abrumadora mayoría en el país. Lo anecdótico es que el congresista se hizo conocido y logró saltar a la política por escribir en un periódico en manos de empresarios privados, a los que hoy pretende asfixiar. Increíble. Apago el televisor.