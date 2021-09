La Seño María: Ahorro es progreso

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unos frijoles con seco de res, arrocito graneado, ensalada de cebolla y, para tomar, un emoliente calientito. “María, debido a la crisis económica por la pandemia, más de dos millones de peruanos perdieron el empleo. Miles de negocios cerraron y la gente se vio, de un momento a otro, sin un ingreso para seguir viviendo.

Los que tuvieron un dinero ahorrado sobrellevaron mucho mejor la situación, pero los que no tenían nada la pasaron muy mal. Comenzaron a prestarse dinero de donde sea o a vender sus pertenencias. El ahorro es fundamental y se debe practicar en casa siempre. Algunos consejos:

Organiza tus finanzas. Nada mejor que hacer un listado de ingresos y egresos de dinero. Prioriza los pagos de mayor a menor importancia. Cuidado con los ‘gastos hormiga’, pues comprar con regularidad una taza de café, galletas y otros puede significar importantes sumas al final del mes.

Plantéate objetivos reales. Es fundamental tener claro por qué se ahorra. Para comprar una casa, un carro, hacer un viaje, estudios, etc. Tener presente las metas te motivará a ahorrar.

Establece tiempos y cantidades. Define cuánto dinero puedes ahorrar de manera constante. Muchos caen en el error de fijarse cifras altas que luego no podrán alcanzar, con lo que dejan de ahorrar.

Ahorra en servicios. Solo hay que apagar las luces cuando salgas de un ambiente y desconectar los aparatos que no uses, en el caso de la electricidad. Con el agua es igual. Cierra los caños cada vez que puedas. Al bañarse no hay que tener la ducha abierta todo el tiempo, solo para mojarse y enjuagarse.

Organiza tus comidas durante la semana. Elegir con anticipación lo que se cocinará ayuda a ahorrar dinero, pues no se necesitará salir a comer a la calle.

Sal de compras un día establecido. Lleva una lista de lo que necesitas y que deberás respetar. Evita querer comprar todo lo que veas.

Anticípate a los días de fiesta. Planifica la compra de regalos y adquiérelos con anticipación, para que accedas a ofertas. Si compras en las mismas fechas, digamos la Navidad, pagarás mucho más.

Reutiliza. Vuelve a usar recipientes y otros objetos que tengas en casa. Así ahorrarás dinero y contribuirás con la salud del planeta. Al supermercado lleva tus bolsas.

Hazlo tú mismo. Hay tareas que se pueden hacer en casa sin necesidad de contratar a otras personas. Desde pintar paredes, arreglar el jardín, lavar la ropa y otros”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

