Uno de los romances más sonados en la temporada 2023 de Al fondo hay sitio es el de Lucecita Ceballos, ‘Dalila’, y Erick Elera, ‘Joel’, quienes pese a su diferencia de edad han admitido tener química para las escenas de besos.

“Me divierto mucho, como no tienes idea, todos nos divertimos porque hay situaciones que son bien jocosas e inesperadas. Es una mezcla de todo, dramatismo, humor y todo está bien manejado. Cada personaje cumple su función en la serie”, señaló Lucecita a Trome.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE LUCECITA CEBALLOS Y ERICK ELERA?

La colombiana Lucecita Ceballos tiene una amplia carrera televisiva y hasta en ficción, por lo que Al fondo hay sitio se ha convertido en un importante reto en su carrera. Ella nació en Pereira, Colombia, el 4 de abril de 1977, por lo que tiene 45 años.

Por su parte, Erick Elera interpreta a un personaje icónico de la serie y ha desarrollado buena parte de su carrera más importante en Al fondo hay sitio. Él nació en Lima el 9 de diciembre de 1983, por lo actualmente tiene 39 años.

Aunque hay 6 años de diferencia entre Lucecita y Erick Elera, sus personajes de ‘Dalila’ y ‘Joel’ se dejan ver con la misma pasión de dos adolescentes en cada una de las escenas que comparten en la producción.

¿EL ESPOSO DE LUCECITA CEBALLOS SE INCOMODÓ POR ESCENAS CON ERICK ELERA?

Ceballos también reveló cómo ha tomado su esposo las escenas amorosas que debe grabar junto a Erick Elera en la serie.

“Para nada. No ha habido ninguna incomodidad por parte de mi esposo. Él entiende que se pueden presentar estas escenas con el personaje”, señaló en la nota con Trome.

“Ha sido una linda experiencia regresar, vuelvo a ese elenco tan maravilloso y feliz porque me siento muy cómoda en la serie. Me pone muy feliz hacer lo que me apasiona, tal como es la actuación”, agregó.

