'Dragon Ball Super' 127: ¿Morirá alguien en el nuevo episodio del anime? [VIDEO y FOTOS]

El nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' se estrena en unas horas y miles de fanáticos no pueden esperar por saber qué sucederá son su héroes favoritos. Gokú, Vegeta y A17 tendrán que enfrentarse contra todo el poder de Jiren. El anime favorito de millones de personas está por llegar a su fin.



Solo quedan 4 minutos para el gran final de 'Dragon Ball Super'. Gokú y Vegeta tendrán que dar todo su poder para poder enfrentar al todopoderoso Jiren en el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super' que se estrena este domingo por la señal de Fuji TV en Japón ( 8:00 p.m. en Perú)



El episodio 127 de 'Dragon Ball Super' tendrá como nombre: '¡El obstáculo aproximado! ¡¡La barrera final de esperanza!' y se manifiesta que Jiren tomará la vida de A17 ante el asombro de todos los presentes.



Gokú no puede creer que todo se salga de las manos y decide dar todo en el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'. Por ahora los rumores son cada vez más fuertes y se espera que Gokú o Vegeta no mueran en el anime.



¿Dónde está Freezer? Es la pregunta que millones de personas se hacen en la redes sociales y no es para menos. Todo indica que el exemigo de Gokú tiene algo planeado bajo el brazo. Solo queda esperar por el nuevo episodio de 'Dragon Ball Super'.



Esto sucedió en el capítulo 126 de 'Dragon Ball Super'



El A-17 no puede hacer nada en contra el gran poder que tiene Toppo. Número 17 está por caer eliminado y es ayudado por Freezer quien lo pone de nuevo en el ruedo de 'Dragon Ball Super'.



Ambos ahora unen fuerzas contra Toppo, aunque sin resultados. Este último se distrae por la pelea de Jiren, Goku y Vegeta, y terminan envueltos en ella. Toppo y Jiren deciden romper la coordinación que los guerreros del Universo 7 poseían; Toppo termina enfrentándose a Vegeta, quién lanza su Final Flash, pero siendo superado por el Hakai.



Continúan su combate cuerpo a cuerpo, quedando en evidencia la superioridad de Toppo, y diciéndole a Vegeta que pelear por un motivo es innecesario. Motivado por proteger a su familia, y mantener la promesa que le hizo a Kyabe, sumando su orgullo Saiyajin, Vegeta contradice a Toppo y empieza a pelear con todas sus fuerzas, superándolo y derribándolo en 'Dragon Ball Super'.



Aún con numerosos ataques del Hakai, Vegeta logra eludirlos con una gran agilidad, y propinándole una paliza a Toppo, para luego buscar darle punto final a todo. Vegeta empieza a reunir una enorme cantidad de energía y prepara su ataque suicida (el mismo utilizado contra Majin Buu), mientras Toppo trata de contrarrestarlo con otro Hakai, sin embargo, Vegeta logra superarlo causando una enorme explosión que manda a volar a Toppo fuera de la arena, siendo finalmente eliminado del torneo en 'Dragon Ball Super'.



¿Vegeta muere? Esa la gran pregunta que invade a todos los fanáticos d e 'Dragon Ball Super' pero el príncipe saiyajin tiene para mucho más y aparece victorioso pero muy delicado tras la pelea contra Toppo. Solo quedan 4 minutos para el gran torneo llegue a su final.



Pero existen varias teorías que Vegeta entregará su vida para poder salvar al Universo 7. ¿Vegeta alcanzará un nuevo poder? Solo queda esperar unas horas para el estreno del esperado episodio de 'Dragon Ball Super' que tiene grandes sorpresas preparadas para todos sus fanáticos.



Como se recuerda , 'Dragon Ball Super' tendrá una larga pausa en marzo. La información es de manera oficial por parte de Toei Animation, casa encargada de la animación de 'Dragon Ball Super'.



Como se recuerda, Akira Toriyama ya había anunciado que 'Dragon Ball Super' tendría un poco más de 150 episodios para tener un gran final. ¿Será el verdadero final de 'Dragon Ball'?



Lo que sí está confirmado en que este año se estrenaría, en diciembre, una película de 'Dragon Ball Super'. Solo queda esperar por las nuevas aventuras que Akira Toriyama tiene preparado para todos los hinchas de 'Dragon Ball Super'.