Dragon Ball Super: Gonzalo Núñez arremete contra festival del Circuito Mágico del Agua [VIDEO y FOTOS]

El Circuito Mágico del Agua realizará un festival para celebrar el último episodio de 'Dragon Ball Super'. El esperado evento tendrá lugar el 24 de marzo y contará con distinta actividades dedicadas al anime de Gokú.



Un representante del Circuito de las Aguas reveló a RPP que no cuenta con los derechos para transmitir el episodio pero igual se realizará el esperado festival dirigido para todos los hinchas de 'Dragon Ball Super'.



Pero fue el periodista Gonzalo Nuñez el que se enfureció cuando escuchó que se prepara un festival para celebrar el último episodio de 'Dragon Ball Super'. Le hombre manifestó que era un evento que aportaba nada a la cultura y dijo que se debería valor más lo nuestro.



"No queremos a lo nuestro. Así de simple. Tenemos tanto por aprender de nosotros y hacen la fiesta en el Parque de las Aguas de ‘Picachú’, no jodan", indicó Gonzalo Nuñez. ¿Qué aporta esto? Hagamos cosas que aporten a la cultura”, sentenció en vivo el hombre de prensa sobre el festival de 'Dragon Ball Super'.



"Yo con ‘Picachú’ no soy tolerante”, ,manifestó Gonzalo Nuñez sobre el festival de 'Dragon Ball Super' que se desarrollará el 24 de marzo.