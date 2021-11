De acuerdo a un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) del presente año, las ciudades del Perú construyen más de 127 mil viviendas nuevas al año, de los cuales alrededor de 84 mil son informales, y solo 43 mil son formales. Además, el análisis revela que 15 mil familias no consiguen residencia.

“Construir clandestinamente presenta diversos riesgos para las personas. Esta informalidad se inicia con la falta de cumplimiento de las normas de edificación de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, que perjudican la seguridad de las construcciones sean obras públicas o viviendas privadas, señaló Antonio Cotera, especialista de Pavco Wavin, quien alertó sobre las altas probabilidades de desplome en este tipo de construcciones en Lima.

Para el experto, los errores más comunes que suceden en una construcción están distribuidos en diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte estructural, no se hace un estudio de los suelos. En el área sanitaria, no se respetan las normas de fabricación; y por el lado eléctrico, no se siguen los códigos de instalación.

“La mayoría de construcciones clandestinas se realizan sin contar con un título de propiedad y sin licencia de edificación, que es otorgada por la municipalidad y garantiza la construcción sobre un suelo seguro”, indicó el experto.

Las edificaciones informales surgen como consecuencia de la migración del campo a la ciudad de miles de peruanos que buscaron mejorar su calidad de vida.

Pavco Wavin como empresa no puede evitar las construcciones informales, pero sí busca que las personas construyan lo más seguro posible. “Realizamos capacitaciones gratuitas a gasfiteros e ingenieros para que realicen cada día un mejor trabajo y laboren de manera responsable respetando los códigos de seguridad”, indicó el experto, quien añadió que la compañía también reduce el riesgo de falsificación de materiales a través de la franja de seguridad en sus tuberías.

Según el especialista, para realizar una construcción segura en la parte estructural de una casa, se debe tener en cuenta: estudios de suelos, calidad de los materiales y mano de obra calificada. Para lo último, es importante garantizar un albañil con el grado de técnico en edificaciones, experiencia en obras y utilizar herramientas modernas.

Con el fin de promover el desarrollo sostenible de las ciudades y fomentar la cooperación entre países para planificar la urbanización, las Naciones Unidas declaró el 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades.

“En Pavco Wavin continuamos realizando acciones para que nuestros clientes tengan un mejor desempeño en la construcción de sus proyectos, desarrollando productos de excelente calidad para construir entornos saludables y sostenibles, además de continuar capacitando a los profesionales encargados de realizar las edificaciones”, finalizó el experto

