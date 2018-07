¡Terrible! Wilmer Escobar, esposo de Juanita Mendoza, la mujer que fue quemada viva con combustible en Cajamarca y que ahora se debate entre la vida y la muerte, dijo que nunca se enteró que su ex cuñado amenazaba a su familia.

En declaraciones para América Noticias, Escobar dijo que su cuñada nunca le advirtió sobre las agresiones de su ex pareja, Sneider Estela Terrones , quien ya ha sido trasladado a la Fiscalía en Cajamarca , y que incluso pensaba que tenían buen trato.

"Las amenazas no se dieron a conocer a tiempo, lamento mucho no haberlos protegido. Recién mi cuñada me confesó ayer que era agredida física y verbalmente , no entiendo porque nunca denunció. Al comienzo me dijo que ya había 'denunciado', pero después me confesó que no" , precisó el esposo de Juana Mendoza Alva.

El esposo de la víctima afirmó además, que Juanita y su hermana eran muy cercanas y se apoyaban al cuidado de sus hijos. "Cuando ocurrió la tragedia, mi esposa estaba acompañada, no sé que le habrá pasado en su cabeza (a Sneider). Nunca tuvo problemas conmigo, ni con mi esposa", señaló.

"Él le decía cuando la amenazaba, te voy a dar por donde más te duele. Me confesó que estaba asustada por sus hijos, pero nunca pensó (mi cuñada) que su hermana sería la víctima" , informó.

Mujer quemada en Cajamarca fue trasladada a Lima y será atendida en Hospital Almenara

PIDE UN MILAGRO



Finamente, detalló que su esposa, Juana Mendoza Alva, tiene más del 80% del cuerpo quemado , por lo que los médicos continuarán evaluando si sus órganos pueden ser salvados.



"Tiene tres partes de los órganos malogrados, que no resisten. Probablemente el resto del cuerpo está sangrando" , sostuvo entre lágrimas.