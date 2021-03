PERUANO QUE SE RESPETA. En medio del bullicio del tráfico y vestido con un polo raído, pantalones remendados y caídos, un sobrero algo desgastado y ese singular bigotillo, el venezolano José Gregorio Herrera Rivas (45) capta la atención de transeúntes y transportistas, que observan como imita los movimientos graciosos o el baile que hacía el popular ‘Cantinflas’, personaje mítico que fue interpretado por el mexicano Mario Moreno Reyes.

El extranjero se gana la vida honradamente vendiendo botellas de maracuyá en las calles de San Juan de Lurigancho y con el dinero que reúne costea los gastos de su familia. Esta tierra, según él, le ha dado todo lo que tiene: esposa e hijo. En su país, en el 2008, conoció a su pareja, una dulce huancavelicana, que lo enamoró con su belleza y su sabrosa sazón. “Me conquistó con un chupe de camarones y cebiche. En Venezuela, la comida marina es carísima, y ella, como buena peruana, cocina muy rico. Al llegar a Lima, en el 2017, nos casamos”, expresó.

Su personaje, dice, nació producto de la casualidad. “Estaba en una fiesta con mi esposa, y suena un huayno y me puse a bailar como ‘Cantinflas’, un amigo peruano que estaba en la reunión me dice: ‘tienes un parecido al mexicano, ¿por qué no lo imitas? Te dejas el bigote y sales a la calle a vender’”, recuerda.

Venezolano se casó con guapa huancavelicana

MARINO

Herrera, al igual que, muchos de sus compatriotas, dejó su país, en busca de un mejor futuro. En su caso, tuvo que darse de baja como militar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Marina de Guerra en Perú) después de servir seis años a su país. Esa experiencia le permitió conocer países como: Colombia, Puerto Rico, Curazao e islas cercanas a Venezuela.

“Estaba a cargo de controlar los cohetes y torpedos de los buques de guerra, y ahora la vida me ha puesto a vender maracuyá en las calles. No me avergüenza, estoy representando con orgullo a mi país. Cuando en las calles, me gritan: ‘Veneco’. Yo respondo: ‘Soy el Cantinflas Veneperuano 2021”, bromea.

TE PUEDE INTERESAR

Peruano que se respeta: Joven dirige albergue para 120 perros abandonados

Peruano que se respeta: Novios pierden trabajo y ahora venden figuras de globos

Enfermera de UCI Covid: “Tengo miedo, pero mi vocación es más grande”

Peruano que se respeta: Mamitas salen adelante tejiendo muñecos a croché

Peruana puede coronarse campeona internacional de ‘pataditas’