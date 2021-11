Con el arte en sus venas, Yadiel Ruelas Challco (27) es un joven emprendedor cusqueño que llegó a Lima hace cuatro años para trabajar y ganarse la vida honradamente. Sin embargo, gracias a su habilidad e ingenio con las manos ha llamado la atención de sus vecinos y amigos de la avenida Carapongo, en Huachipa: realiza esculturas y artesanías de sus personajes favoritos con llantas recicladas.

“Trabajo como llantero y desde hace un par de meses, en mis tiempos libres, hago estas obras con los neumáticos inservibles. He hecho del ‘El Depredador’ y ‘Optimus Prime’ que me han demandado varias horas de esfuerzo, y también he realizado de animales como un león y una cobra, además de una moto. La gente se admira por mi trabajo pero yo lo hago por hobby”, cuenta a Trome mientras termina de hacer un loro a base de caucho en la llantería “El Javicho”, su lugar de trabajo.

UN MENSAJE

Pero en el fondo de su labor, Yadiel es consciente del impacto que las personas tenemos sobre el medio ambiente y no duda en dar un mensaje a la población sobre la contaminación.

“Mucha gente contamina el aire, el medio ambiente, algunos queman y botan plástico o llantas en las calles, en vez de reciclarlas, eso está mal, yo he aprendido en mi trabajo, con las llantas botadas, a realizar arte y darles otra vida, ese es el mensaje que quiero dar. Que reciclen, que cuidemos nuestro planeta”, agregó.

Con caucho viejo, este joven emprendedor realizó un Optimus Prime.

El artista pronto venderá sus productos y para conocer más sobre su arte, puede contactarse con él a su Facebook personal www.facebook.com/yandari.ruelaschallco