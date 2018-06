Eyvi Ágreda: EsSalud se pronuncia y revela que murió víctima de un shock séptico [VIDEO y FOTOS]

Eyvi Ágreda luchó con mucha fuerza por su vida pero finalmente no resistió . Y es que la joven de tan solo 22 años no pudo soportar las graves heridas que le dejó el vil y brutal ataque de su acosador, Carlos Hualpa Vaca.

Tras su muerte, EsSalud emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter donde lamentan el fallecimiento de Eyvi Ágreda y explican las causas de su deceso, el mismo que ocurrió a más de cinco semanas del ataque de Carlos Hualpa Vaca.

"El Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud - EsSalud, cumple con informar el lamentable fallecimiento de Eyvi Ágreda Marchena (22), ocurrido esta mañana a las 11:15 h, quien fue víctima de una agresión criminal dentro de un bus, el pasado 24 de abril ", empieza el comunicado.

Asimismo, EsSalud explica que Eyvi Ágreda estuvo recibiendo atención médica especializada en el Servicio de Cuidados Intensivos durante 38 días, así como también fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas en el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados. A pesar de ello, la joven no pudo resistir la embestida de un shock séptico.

EsSalud se pronuncia por la muerte de Eyvi Ágreda. Foto: Twitter EsSalud se pronuncia por la muerte de Eyvi Ágreda. Foto: Twitter

Finalmente, EsSalud envió sus condolencias a los familiares de Eyvi Ágreda y condenó este tipo de actos de violencia contra la mujer . A pesar de ello, la entidad pública no se salvó de los ataques de las redes sociales.

"Ojalá que el informe médico favorezca la figura legal de feminicidio y no como una 'complicación medica' porque ya sabemos que las leyes no son suficientes para fundamentar las condenas por violencia de género", "Si no hubiera tanto CORRUPTO ustedes estarían mejor equipados y poder dar mejor atención a todos .. y quizás no lamentariamos tanto a nuestros familiares.." , fueron algunos de los mensajes que recibió EsSalud tras su comunicado por la muerte de Eyvi Ágreda.

Carlos Hualpa Vacas: Escalofriantes imágenes del ataque con fuego a Eyvi Ágreda

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.