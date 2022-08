George Forsyth y Rafael López de Aliaga se presentaron al debate municipal de América Televisión; sin embargo el gran ausente fue el general (r) Daniel Urresti. Sin embargo el exarquero de Alianza Lima se animó a enviarle un mensaje en tono de broma al exministro del Interior.

TE VA A INTERESAR: TIRAN HUEVOS A PEDRO CASTILLO Y LO ABUCHEAN DURANTE PROCESIÓN DE LA BANDERA EN TACNA

“Que pena que el señor Daniel Urresti no se encuentre presente, parece que no le importa dar sus ideas a Lima”, manifestó el exalcalde de La Victoria.

Pero eso no fue todo, Forsyth le pidió a Urresti que ‘no se le corra’. “Señor yo no soy el cuco, no te corras. Tú dime dónde cuándo y a qué hora, Collique, Comas si quieres”, manifestó George.





George Forsyth envía mensaje a Urresti

Para terminar su mensaje, George Forsyth le dijo a Daniel Urresti que ‘no se preocupe’. “No te van a asaltar yo te voy a cuidar”, finalizó el exarquero.

MÁS INFORMACIÓN: