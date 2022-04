Juliana Oxenford dedicó varios minutos de su programa a seguir comentando el terrible caso de la menor que fue secuestrada y abusada en Chiclayo. El acusado, Juan Antonio Enríquez García, ya se encuentra cumpliendo nueve meses de prisión preventiva.

“Una niña de tres años fue secuestrada hace dos días, ayer fue encontrada golpeada y violada. No vamos a decir su nombre, no vamos a mostrar imágenes de ella porque no queremos revictimizarla, ya bastante tiene esta criatura de ahora en adelante para poner de su parte y superar esta situación tan terrible”, dijo la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

Asimismo, calificó al agresor como ‘animal’ y ‘bestia’ y pidió la pena capital para él. “Un pedófilo tan, tan enfermo que yo si creo que debería morir. Fíjense que lo que estoy diciendo es sumamente polémico porque con un Poder Judicial donde hay tanta corrupción como el nuestro, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de plantear la posibilidad de la pena de muerte”, acotó la periodista.

Sin embargo, aseguró que cuando se trata de un violador confeso y de niños o niñas que pasan por todos los exámenes de ley y se determina el abuso sexual, debería considerarse. “El Poder Judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva, así que si no hay sentencia en menos de un año, este enfermo, esta bestia, sale a seguir atacando niños”, indicó.

MONSTRUO DE CHICLAYO TAMBIÉN HABRÍA ATACADO EN LIMA

Un reportero del noticiero de ATV, que estaba en la zona de los reclamos en Chiclayo, indicó que según declaró el general Rafael Ríos, Juan Antonio Enríquez García no tenía antecedentes. Sin embargo, se sabe extraoficialmente que tendría un antecedente por el mismo delito en Lima, aunque no se ha podido comprobar.

Periodista lamentó que el Poder Judicial solo haya dictado nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García, ya que si no se le sentencia en menos de un año, podría salir libre.

