Lorena Álvarez y otras famosas que sufrieron agresión física y psicológica de sus parejas ¡Ni una menos!

Ni una menos. Recientemente, Trome lanzó la noticia del maltrato físico y psicológico del que había sido víctima Lorena Álvarez. La conductora de Latina, en una muestra de valentía y fuerza, realizó la denuncia con parte policial y ya se encuentra a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Lamentablemente, Lorena Álvarez no es la única que ha sufrido este tipo de maltratos por parte de sus parejas. En el Perú, varias famosas se han armado de coraje y decidieron denuncias los actos de violencia perpetrados por su parejas. Estos son algunos de los casos sufridos por las famosas.

1. Magaly Solier

El 9 de agosto de este año, la actriz Magaly Solier denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su esposo, Erick Plinio Mendoza Gómez. El Segundo Juzgado de Familia de Huamanga dictó medidas de protección, que evitaba que su esposo se acercara a ella.

2. Alexandra Horler

Al igual que Lorena Álvarez, la ex periodista de Latina, Alexandra Horler, también fue víctima de maltrato por parte de su pareja. Ella confesó haber perdido un hijo por parte de una ex pareja, que la maltrató física y psicológicamente. En el contexto de 'Ni una menos', la periodista se armó de coraje y reveló la situación que vivió tiempo atrás y que no pudo denunciar a tiempo. Sin embargo, aprendió de esa situación y ahora es una mujer más fuerte.

3. Katy García

La modelo de la farándula peruana también fue víctima de maltrato. Katy García confesó en el 'Valor de la Verdad' haber sido maltratada físicamente por el 'Churrito' Hinostroza, cuando eran pareja. "Una vez traté de defenderme, pero fue peor la golpiza que me dio", contó la modelo en el programa.

4. Xoana González

La modelo argentina también sufrió maltrato físico y psicológico por parte de una ex pareja. En el programa 'El Valor de la Verdad', Xoana González reveló haber sufrido fuertes golpizas por parte de su ex pareja, Rolando Enrique Larriva Rosales. "Me dio muchísima vergüenza. Tenía la cara desfigurada, era un monstruo. Un mes estuve encerrada sin poder salir a la calle", confesó Xoa a Beto Ortiz.

5. Lorena Álvarez

La conductora de Latina denunció hace unos días que había sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja, el economista, Juan Mendoza Pérez. Lorena Álvarez denunció a la policía el hecho de violencia y se encuentra esperando a que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Estos son algunos de los muchos casos de violencia que miles de mujeres viven a diario en nuestro país. En el 2014, un estudio reveló que 7 de cada 10 mujeres habían sufrido maltrato físico o psicológico. Así como Lorena Álvarez, algunas mujeres se arman de valor y denuncias a la persona que las ha maltratado. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, las mujeres no deciden dar conocimiento a las autoridades de los hechos de violencia. Aún peor, en algunos casos estos actos violentos son desestimados por las autoridades.

¿Cómo denunciar si eres víctima de violencia física o psicológica?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha puesto a disposición de todos los peruanos la línea gratuita, 'Línea 100'. Para comunicarte con ella, solo tienes que marcar el 100 en tu teléfono fijo o celular y serás comunicado de manera gratuita con un especialista. Las llamadas se puedes dar los 7 días de la semanas, las 24 horas del día y durante todo el año. En esta línea también puedes recibir orientación legal y psicológica y puedes comunicarte de manera anónima, si así lo deseas.

