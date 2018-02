Ni una menos. Un grupo de madres acudió a los exteriores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en la avenida España, en Cercado de Lima, para exigir justicia por sus hijas desaparecidas y apoyar la marcha por Jimenita.



Jimenita, de 11 años, fue secuestrada, violada, asesinada y quemada por César Augusto Gustavo Alva Mendoza, de 38 años, en San Juan de Lurigancho. El macabro crimen de la pequeña ha puesto nuevamente en debate la pena de muerte por violación en el Perú.



Con carteles y fotos en mano, las madres denunciaron la indolencia y el olvido por parte de las autoridades y el Estado.



" Mi hija desapareció el 14 de enero de 2016 en Madre de Dios, pero hasta este momento no tengo respuesta. No la han encontrado (...) He ido a presionar, pero nada. Ese mismo rato me quisieron apoyar congresistas, pero ninguno. La policía me ha dicho 'espérese, espérese', y ya pasaron dos años", contó la madre de Aymee Pillaca Leguía, una boxeadora de 21 años.



Pillaca Leguía fue a trabajar a un bar ubicado en La Pampa, Madre de Dios, pero jamás regresó a su casa, en La Victoria. Su familia denunció que la mafia de trata de personas asesinó a la boxeadora.



" Hace diez meses que está desaparecida mi hija, una ingeniera geográfica de San Marcos. Salió con tres compañeros, y hasta ahorita nos sabemos nada. Según ellos, ella se ahogó. El fiscal dio su resolución simplemente por un accidente, pero ¿dónde está el cuerpo de mi hija?", declaró Norma Rivera, madre de Shirley Villanueva, quien desapareció luego de ver el partido Perú - Venezuela en San Miguel junto a tres amigos: Edgar Pozo, Joseph Velásquez y Bryan Arenas.



La marcha por Jimenita se realizará hoy a las 7 de la tarde y tendrá como punto de encuentro la Plaza San Martín.