Mulder se molesta en vivo con Milagros Leiva por consultarle si visitó a Nava en el penal: "Es una pregunta estúpida"

¡Se picó! Mauricio Mulder perdió la paciencia esta mañana en plena entrevista con Milagros Leiva cuando la periodista le consultó sobre las declaraciones del abogado de Luis Nava , quien dijo que un dirigente aprista visitó a su patrocinado en el penal para presionarlo por sus declaraciones en el caso Odebrecht.



"El otro día entrevisté a su abogado (de Luis Nava), a Noblecilla, y el dijo, literalmente, que un dirigente aprista fue a la cárcel y trató de presionar a Nava... Usted se ríe, pero señor Mulder, ¿usted fue ese dirigente", le preguntó la periodista.

El congresista del disuelto Congreso de la República se mostró incómodo con la pregunta y explicó que si en Palacio de Gobierno hay una relación de ingresos y salidas, 'en los penales eso se multiplica por mil'. "Hay cámaras por todas partes, es imposible que una persona entre y no se sepa. ¿Ese señor abogado, por qué no da el nombre?", dijo molesto.

Milagros Leiva contestó que el abogado de Luis Nava 'tiene miedo de las extorsiones, de las amenazas, de las advertencias políticas' y que inclusive 'teme por su vida'. Fue en ese momento que Mauricio Mulder perdió la paciencia por completo.

Mulder se molesta en vivo con Milagros Leiva por consultarle si visitó a Nava en el penal. Foto: Captura de ATV Noticias Mulder se molesta en vivo con Milagros Leiva por consultarle si visitó a Nava en el penal. Foto: Captura de ATV Noticias

"Tú me estás haciendo preguntas para dramatizar la entrevista, pero la verdad no creo que tú misma te creas que uno puede entrar a un penal y no se sepa", contestó el dirigente aprista.

La periodista se defendió y aseguró que Nava indicó que tiene pruebas de todas sus acusaciones. "Mi pregunta es cerrada. ¿Usted es ese dirigente? ¿Lo ha visto en algún momento a Nava?", volvió a preguntarle.

"Esa pregunta es una estupidez, perdóname (...) Me estás diciendo que puedo ser yo y le vas a creer a esa persona (...) No (he ido a ver a Nava) ¿Por qué lo voy a ir a visitar?", contestó indignado Mauricio Mulder.

"Es una pregunta ofensiva, es una pregunta estúpida, perdóname (...) O sea, viene cualquier persona, dice cualquier cosa y ¿tú no investigas? ¿Has preguntado en el INPE?", agregó el excongresista.

Milagros Leiva trató de defenderse nuevamente y aseguró que en el INPE no le quieren dar la información, lo que provocó que Mulder le indicara que todos esos datos son de acceso público.

"A ver, yo soy un dirigente de oposición ¿no es cierto? ¿Tú crees que yo voy a ser tan imbécil de entrar a un penal, que maneja el Ministerio de Justicia, donde está el señor Zeballos, y el senor Zeballos es cómplice mío para ocultar que ingresé al penal? Por favor...", arremetió el parlamentario del disuelto Congreso.