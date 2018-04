Prosigue la investigación para dar con el responsable del terrible ataque del que fue víctima la joven cajamarquina Eyvi Ágreda de 22 años, quien fue quemada viva en un bus de transporte público mientras transitaba por Miraflores.

Según unas imágenes consignadas por 90 Matinal, Carlos Javier Hualpa Vacas, principal sospechoso del ataque a Eyvi Ágreda, reconoció que su supuesta víctima lo encaró días antes de ser quemada viva.

"Se puso agresiva conmigo. Me dijo: 'Tú quién eres para que yo te esté contestando'. Delante de todos me gritaba y le decía: 'Lisseth retira lo que estás diciendo porque el día que te pase algo a ti, me van a echar la culpa a mí', así le dije. Ahí están los WhatsApp y ahí están los mensajes", declaró Carlos Javier Hualpa Vacas en el interrogatorio por el ataque a Eyvi Ágreda en Miraflores.

Según Carlos Javier Hualpa Vacas, Eyvi Ágreda lo acusó de haberla seguido usando una capucha, tal como lucía el sujeto que la atacó con gasolina y fuego en un bus de transporte público en Miraflores.

"Me llamó a mi celular y me dijo: '¿Oye Javier por qué me estás siguiendo por Chorrillos?'. 'Oye tú estás loca ¡Cómo te voy a seguir!', le digo", indicó Carlos Javier Hualpa Vacas en su declaración.

A pesar de reconocer que Eyvi Ágreda lo encaró, Carlos Javier Hualpa Vacas aseguró que ambos tenían una amistad de tres años y que por ello, cuando se enteró de lo ocurrido, se lesionó la mano de la impresión, dijo en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Miraflores.

Asimismo, cuando le preguntaron dónde estaba a la hora que ocurrió el ataque en Miraflores, Carlos Javier Hualpa Vacas entró en contradicciones. Primero dijo que tomó un taxi para ir a la casa de su hermano, pero luego aseguró que utilizó transporte público.

Finalmente, el abogado de Carlos Javier Hualpa Vacas indicó que mientras el principal sospechoso del ataque a Eyvi Ágreda estaba en la Depincri Miraflores, entró en crisis y lloró por varios minutos. Luego fue trasladado a medicina legal donde se determinará a qué se debe la quemadura en su brazo.

Carlos Javier Hualpa Vacas reconoció que Eyvi Ágreda lo encaró por acosarla. Video: 90 Matinal

