Algarabía total, nadie se queda sin su carnaval. Una multitud se apoderó de Cajamarca con coplas, música, comparsas, patrullas, pintura, talco, serpentina y mucha agua, celebrando no solo el ingreso del Ño Carnavalón (Rey Momo, principal personaje carnavalesco) sino también ‘la alegría del reencuentro’.

‘El carnaval más alegre’

Miles de turistas llegaron también a la región. Asombrados y contagiados de entusiasmo, registraron momentos y se animaron a zapatear al son de danzas como La Matarina o El Cilulo.

Policías, serenos y patrullas, que acudieron a brindar seguridad, no se salvaron de la pintura. “La Policía, fiel al cumplimiento de velar por el orden público, brinda todo el apoyo necesario en seguridad, orden y paz para que las festividades carnavalescas de Cajamarca se desarrollen con diversión asegurada, talco y pica pica ”, posteó la Policía Nacional en su cuenta de Twitter.

La gran fiesta es considerada por muchos como ‘el carnaval más grande y más alegre del Perú’. Incluso la región es conocida como ‘ Capital del Carnaval Peruano’ y fue tendencia nacional ‘Ño carnavalón’. En varias regiones se celebra, pero Cajamarca parecía ser ‘epicentro del carnaval 2023′ .

Celebran la alegría del reencuentro. (Isabel Medina / Compos, Cajamarca Noticias / Trome)

Celebran la alegría del reencuentro. (Isabel Medina / Compos, PNP / Trome)

‘Carnaval del reencuentro 2023′

Se mostró un peculiar matrimonio entre el Ño Carnavalón y la Cabezona, con improvisado ‘cura’. “El sketch tiene discurso donde se molesta a las autoridades y, previamente, un pregón por las calles del barrio”, explicó Luis Mantilla Correa, presidente del comité de carnaval de Santa Elena.

Ayer, pese a la lluvia, hubo gran despliegue de patrullas y comparsas en concurso, con coloridos trajes y tercera fecha del festival del carnaval.

Hoy es una de las fechas centrales y ha sido decretada como día festivo por la municipalidad provincial de Cajamarca. Habrá gran corso. El sábado 25 de febrero umsha, concurso y baile de clones y el 11 de marzo gran umsha.

Celebran la alegría del reencuentro. (Isabel Medina / Carnaval de Cajamarca Oficial / Trome)

Celebran la alegría del reencuentro. (Isabel Medina / Compos, Foro Abierto / Cajamarca Noticias / Trome)

‘Cajamarca no llora, factura’

En redes sociales hay comentarios como ‘Fiestón de Cajamarca’, ‘Mi tierra linda’, ‘¡La toma de Cajamarca, pero para celebrar!’, ‘¡Espectacular!, ‘Ja,ja,ja, hasta los policías pintados’, ‘Me la perdí’, ‘Cajamarca vive en paz y con esperanza su carnaval’, ‘Cajamarca no llora, factura’, ‘Cajamarquino soy, y no me compadezcas’, ‘¡Umshaaaaa!’

Sepa que:

En el aeropuerto de Cajamarca, policías realizaron la campaña ‘Viajo seguro al carnaval’, para sensibilizar a los turistas extranjeros y nacionales.

El Ño Carnavalón o Rey Momo es el personaje central del carnaval en varias regiones y representa el sarcasmo, la burla y la ironía.

También están celebrando carnavales Ayacucho, Iquitos, Junín, Cayma (Arequipa), Carquín (Huaura), entre otros.

Celebran la alegría del reencuentro. (Isabel Medina / Compos, Carnaval de Cajamarca Oficial /Trome)

Celebran la alegría del reencuentro y el ingreso del Ño Carnavalón. (Isabel Medina / Compos, Trome)

