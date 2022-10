‘Baile, diversión y humor para todas las edades… De Perú para el mundo’. Con esta frase doña María Teresa Mejía Calcina resume el contenido que publica en TikTok. Y es que a sus 64 años nos ha demostrado que la edad es solo un número, pues ella se siente con la energía de reír, gozar y bailar todo tipo de género musical. A pedido de sus seguidores de la famosa red social, ella aprende coreografías. Por ejemplo, la hemos visto mover el cuerpo al son de un reguetón, una cumbia, un merengue y hasta el pop coreano (K-pop). Su único objetivo es alegrar a las personas con sus videos, que graba cuando no hay clientes en su bodeguita. Se emocionó mucho al hablar con Trome porque recordó que hace años recibió un dinerito en efectivo con ‘La llamada ganadora’.

Doña María, es un boom en TikTok con sus bailes…

Soy un torbellino, ja, ja, ja. Me gusta bailar y mientras atiendo mi negocio siempre escucho música. Es parte de mi personalidad, siempre he sido alegre, entusiasta y divertida.

¿Cómo se anima a grabar los videos y publicarlos?

Veía TikTok a través del celular de mi hijo Bruce (21) porque yo no tenía y no sabía utilizarlo, con las justas contestaba las llamadas (risas). A fines de 2021, mi hermano Martín me veía bailar y me ‘amenazaba’ con grabarme y subirlo a TikTok. Hasta que lo hizo y tuvo varias vistas y reacciones. De ahí las mismas personas empezaron a pedirme que baile ciertas canciones, me gustó y ahora tengo un celular y solita me grabo.

Veo que baila de todo…

Sí, me piden diferentes géneros. A mí me gusta el rock, pero también gozo practicando las coreografías del reguetón y K-pop. Tengo mucha facilidad para aprenderme los pasos, esa es una gran ayuda. Pero creo que también importa la actitud, la mía está al 200 % (risas).

Atiende también su bodega.

Es una tienda familiar, mi papá la abrió hace tiempo y yo tomé la posta hace 15 años. Ya tenía experiencia en la atención al cliente porque desde jovencita ayudé en el negocio.

Tiene casi 40 mil seguidores en famosa red social, TikTok. Foto: Allengino Quintana / Trome.

Su alegría es contagiosa.

Con decirle que la gente me pregunta si alguna vez me molesto (risas), yo siempre río. Creo que eso también llama mucho la atención. Siempre digo que no hay edad para el baile, todos podemos hacerlo.

¿Y cuál es el secreto de su gran energía?

No fumo, mi alimentación es saludable y siempre soy muy activa. Siempre he creído que la juventud está en la cabeza.

¿Tiene alguna meta que le gustaría cumplir?

Me gusta mucho el inglés, sé que lo aprenderé. Ya estoy viendo algunas clases por TikTok.

También graba videos en su tienda…

Sí, en mis momentos libres, cuando no hay clientes, aprovecho para hacer mis videos. Pueden seguirme en mi TikTok: @mariateresamejia26.

Se emocionó mucho al hablar con Trome porque recordó que hace años recibió un dinerito en efectivo con ‘La llamada ganadora’. Foto: Allengino Quintana / Trome.

MÁS INFORMACIÓN:

¿Quieres viajar por Halloween? Cinco lugares turísticos y misteriosos en Perú

Conozca si sufre falta de fósforo y qué alimentos contienen este mineral esencial

Reino Unido: ¿cuánto presupuesto necesito?, ¿qué puedo conocer?, ¿qué tal es la comida?