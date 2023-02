Luego de que se revelara que la Mesa Directiva del Congreso contrató un buffet de 80 soles por persona para los legisladores que laboren durante las sesiones del Pleno, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, aseguró que se busca dañar la imagen de este Poder del Estado, y calificó de “tendencioso” el destape periodístico.

“Es algo que tiene que investigarse, pero no se nos puede culpar a nosotros de algo que no conocíamos”, señaló esta mañana en entrevista con Canal N. Dijo además que este tema es responsabilidad del Oficial Mayor del Parlamento y del área administrativa.

De acuerdo con el parlamentario, es “completamente” falso que también se brinde el servicio de desayuno y cena, y enfatizó solo se habría contratado almuerzo buffet los días del pleno “que a veces solo son dos veces al mes”. “El tema es investigable, si nos toca renunciar a este tema lo vamos a hacer sin ningún problema”, señaló.

Consideró además que los precios revelados por la prensa “son excesivos”, reconoció que sí ha probado el buffet y dio su opinión al respecto : “Para mí, ese buffet no resulta siendo un privilegio (sic) porque tal y como yo lo he comido resulta siendo solo una dos o tres entradas y un par de platos de fondos que no compensan su valor”, remarcó.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que mientras el país pasa por una dura crisis económica causada por la pandemia y la inestabilidad política, en el Congreso cambiaron el menú de los legisladores, que no llegaba a los 16 soles, por un suculento buffet que llega hasta los 80 soles, pagado con el presupuesto del Parlamento.