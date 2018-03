Luz Salgado sobre Kenjivideos: "Superaron a Montesinos" [VIDEO y FOTOS]

Luz Salgado dio su opinión sobre el supuesto intento de compra de congresistas. "Han superado a Montesinos", manifestó Salgado tras la revelación del video por parte de la bancada de Fuerza Popular.



"Yo lamento que Kenji. lamento que no hayan aprendido de la experiencia pasada", indicó Luz Salgado sobre lo llamados Kenjivideos.



Luz Salgado también manifestó que se debería de ir todo el gabinete ministerial y que este rumor, de negociaciones para comprar congresistas, ya venía de meses atrás.



"A mí también me recordó. Cayeron los que estaban involucrados en actos de corrupción, pero si no se aprende de las experiencias, lo que se tiene que hacer es alejarnos”, resaltó Luz Salgado.



Luz Salgado también indicó que el vicepresidente Martín Vizcarra debería de asumir la presidencia del Perú.



'VLADIVIDEOS'



Como se recuerda, Luz Salgado también fue parte de una reunión que quedó grabada para la posteridad en la famosa salita del SIN. En el Vladivideo 080A se puede apreciar a Luz Salgado junto con Alex Kouri, Absalón Vásquéz y Vladimiro Montesinos. El video fue grabado el 15 de enero de 1998.