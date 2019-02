Mauricio Mulder saca las garras apristas: ‘Martín Vizcarra se ha rodeado de sobones' | ENTREVISTA | VIDEO

Por: Óscar Torres



Tras las declaraciones del periodista Gustavo Gorriti, quien dijo: ‘Antes que un plan para liberar a Keiko (Fujimori), hay un plan para proteger a (Alan) García’, Trome conversó con el polémico congresista aprista Mauricio Mulder, y no calló nada.



Congresista Mulder, ¿por qué no le gusta el Gobierno de Vizcarra?

Porque no tiene un norte establecido. No hay un pensamiento en el que él crea y por el cual se ‘juegue’, sino que es un hombre que simplemente navega como una veleta por donde van los vientos e improvisa. Además, se ha dejado subyugar por poderes fácticos que están alrededor de organizaciones no gubernamentales para, simplemente, flotar con popularidad.



¿No le parece bien que esté encabezando la lucha anticorrupción?

No está encabezando nada. Dice que está encabezando, pero la verdad es que la lucha anticorrupción es una tarea del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Congreso de la República. El presidente lo único que hace es hablar, pero a él no le corresponde.



Entonces, ¿por qué cree que el presidente tiene alta aprobación en la ciudadanía?

Porque primero es nuevo, ‘escobita nueva barre bien’; segundo, porque dice las generalidades que todo nuevo dice y no choca; y tercero, porque tiene el apoyo cerrado del gran conglomerado mediático de la televisión.



Mientras tanto, Alan García y el Partido Aprista son los más desaprobados en todas las encuestas...

Es que también tenemos, justamente de parte de los mismos, toda una guerra implacable y estigmatización, de acusación y de imputaciones absolutamente descomedidas, y nosotros no contamos con suficientes armas como para poder contrarrestar eso.

LOS FISCALES



La opinión pública también apoya, y lo demostró desde el 31 de diciembre del año pasado, la labor de los fiscales Vela y Pérez. ¿Qué opina de ellos?

Yo no los critico en el sentido de considerar que no están haciendo su trabajo, pero quizá la labor de un fiscal deba ser menos politizada y, sin duda alguna, menos mediatizada.



A los apristas y fujimoristas, en el Congreso, los acusan de blindar al fiscal Chávarry, ¿es verdad?

No, no es verdad. El resultado está en que ya el señor Chávarry está fuera del cargo en el que le tocó estar y lo que sí hemos pedido nosotros, sustantivamente nuestra bancada, pues no hablo por la bancada fujimorista, es que cuando se tenga que destituir a una persona no sea por un titular de periódico, sino por hechos específicos que se contemplen en la ley penal.



¿Le preocupa que esta organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se haya infiltrado en el Poder Judicial y la Fiscalía?

Claro que sí, y evidentemente la investigación de la existencia de este grupo está en curso. Incluso, yo mismo he colaborado con información como testigo en esa investigación y tienen que determinarse las responsabilidades y condenar a las personas culpables que se encuentren.

‘FUJIAPRISTAS’



Diversos analistas los llaman a ustedes ‘fujiapristas’, ¿qué le parece esa calificación?

No son ‘analistas’, entre comillas, son enemigos políticos los que nos dicen eso. Y siempre ha pasado así con el Apra. A nosotros nos han estigmatizado siempre. Cada vez que teníamos un entendimiento democrático, nos lo hicieron con Odría, con Prado y siempre nos estigmatizaban. Así que esas solo son palabras que nuestros enemigos quieren siempre argüir contra nosotros.



Aparentemente no está muy contento con este Congreso...

No, porque es un Congreso atomizado, ‘cortesía fina’ del Tribunal Constitucional, que siguió las consignas del señor Ollanta Humala. Los cuatro miembros nombrados por él han minado la unidad de las bancadas del Parlamento y han llevado a un Legislativo lleno de tránsfugas. Este es el Congreso que más tránsfugas tiene en toda la historia del Perú.



Ha sido muy crítico con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ¿qué es lo que más le cuestiona?

El que no tenga fidelidad a su partido.



Usted es uno de los personajes más cercanos a Alan García, ¿no cree que hizo mal al intentar evadir la justicia y refugiarse en la embajada de Uruguay?

Mira, para un político en América Latina la opción de un refugio en una embajada siempre ha estado cuando se han suscitado atropellos a los derechos humanos fundamentales y lo que había allí era una certeza que teníamos, en el sentido de que había una violación a sus derechos humanos que se iba a implementar en 48 horas. Por eso se tomó esa decisión.

¿El hecho de que le negaran el asilo fue una derrota política?

Sin duda alguna. Frente a circunstancias como esa, era evidente que la campaña mediática que se desató arrinconó al señor Tabaré Vásquez, que inicialmente había tenido una posición proclive propia del Uruguay, pero bueno, es una derrota política, sin duda.



¿Qué es lo que espera que se conozca de la información que llegará desde Brasil, entre febrero y marzo?

La verdad, solo la verdad.



La revista ‘Hildebrandt en sus Trece’ publicó la semana pasada que el Ministerio Público tiene serios indicios en contra de Alan García, ¿qué opina?

Eso lo viene publicando desde hace como 10 años y hasta ahora no presentan los indicios (sonríe).



Se ha revelado que solo en la construcción del Metro de Lima se pagó una coima de 24 millones de dólares. ¿Pone las manos al fuego por el líder de su partido?

Otra vez esa pregunta, que es una pregunta siempre asesina, ¿no? Porque no hay manera de que la respuesta sea positiva o negativa, siempre será una pregunta con trampa, pero también hay que esperar a ver qué cosa es lo que van a decir el señor Barata y el señor Odebrecht de ese tema, para que de una vez se aclare.



Por ese caso están presos Cuba y Luyo. Además, la ciudadanía piensa que es muy sospechoso que todo ese dinero en ‘coimas’ haya sido solo para mandos medios del gobierno aprista, ¿no lo ve así?

No, porque esos mandos medios eran los que tomaban la decisión de quienes eran los que entraban, no el presidente de la república.

GORRITI



El periodista Gustavo Gorriti me dijo la semana pasada que hay un plan para proteger a Alan García de todo lo que se va a conocer de Odebrecht. ¿Qué piensa?

¿Un plan? ¿De quién?



Dio a entender que está encabezado por el mismo Alan...

O sea, lo que está diciendo es que Alan García está tratando de defenderse, y qué cosa quieren, ¿qué no se defienda tampoco? Ya pues, eso parece un chiste, ¿no? (sonríe). Tiene derecho a defenderse... A Gorriti yo lo he conocido como un periodista toledista. Él era el hombre de confianza de Alejandro Toledo en la campaña del 2001. Incluso, yo recuerdo haber coordinado con él el día que, en la segunda vuelta, consiguió el triunfo el señor Alejandro Toledo. Él era el hombre de confianza, o sea, es un oponente político. Él ha tenido una opción política y es una opción política contra la nuestra, entonces lo que él está haciendo es política contra nosotros. Claro, se disfraza de trabajo periodístico, pero todo es política y el odio que él tiene al Apra, es un odio que muchos políticos nos tienen, pues en el Perú hay mucho antiaprismo.



Congresista, ¿a usted personalmente le interesa que se conozca todo, ‘caiga quien caiga’?

Por supuesto que sí. Justamente, ese ha sido el predicamento que nosotros hemos señalado durante las obras que fueron cuestionadas, que se trabajaron con la mayor de las transparencias y lo hemos venido diciendo desde las agendas de la señora Nadine Heredia, que tenían un cúmulo inmenso de indicios, y llegaron al extremo de decir que nosotros habíamos hecho las agendas.

KEIKO



¿Está de acuerdo con la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

En general, considero que cuando a un partido político se le quiere aplicar la ley de organizaciones criminales, que contiene ese tipo de sanciones previas, se está haciendo más política que derecho.



¿Qué cree que va a pasar con Ollanta y Nadine?

Debería pasar lo que corresponde a la ley penal. Si ellos han recibido dinero ilegal y además lo han ostentado, es evidente que les toca la cárcel.



¿Está de acuerdo con que Alberto Fujimori, a sus 80 años, vuelva al penal de Barbadillo?

No estoy de acuerdo. Creo que aunque fuera equivocada la decisión del señor Kuczynski, está amparada en la Constitución y un juez de primera instancia no la puede anular. El señor ha sido indultado y el indulto es irreversible.



¿Cree que lo mejor para el país es que Vizcarra termine su mandato en el 2021?

Sin duda alguna, él es el vicepresidente, está imbuido en legitimidad y tiene que terminar su mandato en el año 2021. Espero que no sueñe con ser candidato a la reelección y, además, que no pretenda blindarse en el cargo frente a las investigaciones que le corresponden por su responsabilidad.



¿Considera que el presidente Vizcarra tiene ansias de ser presidente nuevamente en el 2021?

Digamos que ‘no pongo las manos al fuego’ en el sentido de considerar que no las tenga. ¿Por qué? Porque se ha rodeado de áulicos y sobones que lo que quieren es poder y es evidente que van a tratar de venderle el cuento de que él puede ser candidato, porque no fue elegido presidente.



Muchas gracias, congresista Mulder. Ojalá que se sepa toda la verdad...

Caiga quien caiga, sin duda.