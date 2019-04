Yeni Vilcatoma con roche por Martín Belaunde Lossio: Fuerza Popular marca distancia de congresista

Fuerza Popular negó tener alguna responsabilidad por las cuatro visitas que la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma realizó, entre febrero y marzo de este año, en el penal Piedras Gordas I, a Martín Belaunde Lossio, exasesor de Ollanta Humala y aspirante a colaborador eficaz de la Fiscalía.



Yeni Vilcatoma, quien es la tercera vicepresidenta del Legislativo, reconoció haber tenido dichos encuentros, que fueron revelados por El Comercio, pero no accedió a dar más explicaciones.



“La congresista (Yeni) Vilcatoma tiene una agenda propia que en ningún caso la consulta con la bancada ni compromete a la misma (...) Tiene todo el derecho de hacerlo y la bancada no comparte necesariamente lo que ella propone”, señaló el portavoz alterno de FP, Juan Carlos del Águila.



6 DE LA MAÑANA



Yeni Vilcatoma visitó por primera vez a Belaunde Lossio el 18 de febrero entre las 8:50 y las 10:10 de la mañana, según el cuaderno de visitas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Llegó con su asesor Mario Luna Liza.



La segunda visita fue el 24 de febrero, entre las 6:00 y 8:20 de la mañana; la tercera fue el 3 de marzo a las 7:50 de la mañana (no figura la hora de salida) y la cuarta no tiene fecha, pero fue entre las 6:50 y las 7:20 de la mañana.