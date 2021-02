Un live en Instagram fue la ventana para revelar las verdaderas causas de su separación. Luego de que Michelle Renaud no pudiera contener las lágrimas al explicar que terminaron porque “queremos cosas distintas”, sobre todo sus deseos de convertirse nuevamente en madre lo más pronto posible, el actor Danilo Carrera afronta ahora una serie de cuestionamientos y críticas en redes sociales por no desear lo mismo que su expareja. Él no se quedó callado y respondió a quienes lo vienen atacando.

Los protagonistas de la telenovela ‘Quererlo todo’ anunciaron el fin de su romance el pasado 25 de enero “con toda la tristeza del mundo”. Luego de unos días de especulaciones sobre el detonante, ambos salieron a despejar rumores y dudas dejando en claro que se aman.

“De verdad nos amamos y estoy súper agradecida con él. Platicamos y queremos cosas distintas, yo quiero una familia, quiero hijos, y él también pero no ahorita. Tenemos la misma edad, 32 años. Estoy adelantada en procesos. Creo que ya estoy en la edad de hacerlo (...) Tengo a mi hijo, quiero otro hijo ya pronto, quiero una familia”, contó Michelle Renaud quien no pudo evitar llorar durante la transmisión en Instagram.

Ante esto, Danilo Carrera explicó lo que estaba pasando por su mente: “Si tuviera 35 o 36, creo que tal vez estuviera en ese momento de mi vida. Y es súper difícil, en verdad, a mí también me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor”.

El actor dejó en claro que “estamos en tiempos diferentes”, pues ella desea que su hijo Marcelo (4) tenga un hermano con el que no se lleve tantos años de diferencia, pero eso no está en sus planes inmediatos.

Michelle Renaud es mamá de Marcelo, un niño de 4 años que tiene una gran relación de amistad con Danilo Carrera. (Foto: @michellerenaud / Instagram)

Cuestionamientos por su postura

Tras la publicación del live de Instagram, los comentarios no tardaron en aparecer en redes sociales donde los seguidores de los actores que se enamoraron en la telenovela ‘Hijas de la Luna’ de Televisa no lograron entender la postura de Danilo Carrera.

“Si en realidad la amaras hubieras aceptado tener una familia con ella pero de plano no ha de ser la mujer indicada para ti. Ojalá no te arrepientas porque jamás vas a encontrar una mujer como Michelle”, “Si sintieras amor de verdad por ella no la dejarías ir... ya no eres un jovencito con 32 años, el tiempo se vive en el hoy, ¡no dentro de 5 ó 6 años!”, expresaron algunos seguidores.

El actor usó su cuenta en Instagram para compartir el video y dejar un mensaje: “Nuestra historia de amor es pura magia no?. Prefiero poder recordarlo que solo poder imaginarlo, lo vivimos y es SOLO NUESTRO, digan lo que digan, inventen lo que inventen, solo nosotros sabemos el amor que realmente nos tenemos. Te amo Michelle Renaud”.