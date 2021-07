Alison Reyes nació y se crio en uno de los distritos más pujantes llamado Villa El Salvador y con esfuerzo, dedicación y trabajo demostró que se puede cumplir los sueños. Incluso es un claro ejemplo que las barreras que venció por jugar al fútbol, valió la pena. Hoy el tiempo le da la razón, ya que juega en el equipo de sus amores como es Alianza Lima.

En la antesala al clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, Alison Reyes le cuenta a TROME, que este duelo del próximo sábado será una revancha por lo sucedido en el 2019, ya que cayeron 1-2 ante el elenco crema por el título nacional.

Nueve partidos, nueve triunfos y cero goles en contra, ¿Cómo evalúas este gran torneo?

Este año, el club se ha propuesto hacer las cosas bien, a querer no solo participar de esta liga sino campeonar y obtener ese ansiado cupo para la Copa Libertadores y poder ir a no ser apto de presencia, sino a competir y por qué no quedar en puestos de arriba.

Esto se ve reflejado en las estadísticas que llevan en estas nueve fechas del torneo de la Liga Femenina

En cada entrenamiento que tenemos no solo nos abocamos en tema ofensivo sino defensivo. Justamente es por ello, que en cada partido se ve reflejado en el marcador. Si bien es cierto, hay algunos partidos que hemos estado en aprietos, siempre hemos podido gracias a Dios sacar buenos resultados y con el arco en cero, que es uno de los objetivos que nos hemo propuesto como equipo.

Este sábado enfrentan al eterno rival que también tiene puntaje partido. ¿cómo afrontarán ese partido?

Para mí es una revancha, ya que en el 2019, los dos partidos que tuvimos con Universitario de Deportes lo perdimos, pero esta vez, Alianza Lima viene con otra cara haciendo las cosas bien y teniendo partidos muy buenos con puntaje excelente y con chicas que este año están más comprometidas y estamos mucho más preparadas que otros años.

¿Ves cómo una revancha el partido ante la ‘U’?

Yo lo tomo sí como una revancha, pero más que eso, el equipo de Alianza Lima viene más parejo que la ‘U’. Si bien es cierto, en el 2019 éramos un equipo que recién iniciaba y teníamos muy pocos meses de preparación, dimos la talla, pues luchamos hasta el último. Ahora, creo yo que la preparación de Alianza Lima con el plantel tenemos para dar pelea a cualquier equipo no solamente a la ‘U’. Pero en este caso, que nos toca enfrentarnos, para mí si es una revancha y no solamente para mí sino para algunas de las chicas que todavía nos toca enfrentarnos.

El hincha puede estar tranquilo que Alianza Lima se queda con los puntos.

Así es, definitivamente, yo estoy convencida al igual que todas las chicas, estamos muy motivadas, ya que en todos los entrenamientos hablamos del tema y justamente está el psicólogo que tenemos y habla mucho al igual que el comando técnico, quienes están motivadas. Imagínate como se va a jugar ese día.

¿Y les preocupa algo de la ‘U’?

Yo creo que la U viene haciendo una excelente campaña y se está viendo. En el último partido anotó 14 goles y nosotras en este momento. estamos pensando en nosotras en mejorar los errores que hemos tenido y mejorarlo en el poco tiempo que queda. Yo creo que su defensa y su ataque con ese tridente vienen haciendo bien las cosas y tenemos que cuidarnos.

Y eso se debe a que como dices se han tomado en Alianza Lima el trabajo serio en fútbol femenino.

La seriedad que le está poniendo el club, en cuanto a la logística, contratar jugadoras que ayuden al plantel se está viendo reflejado y el club está siendo más serio cada vez y eso está ayudando a nosotras de manera individual y en nuestra imagen que nos vamos haciendo más conocidas por más gente.

¿Qué sienten que Jefferson Farfán mire los entrenamientos?

Así es. Justamente hemos coincidido muchas veces cuando ellos han estado en concentración y nos ha tocado entrenar en la cancha auxiliar y no solamente Farfán, ya que la mayoría de los chicos se han parado a observar. Alguno de ellos envían mensajes y eso es motivante porque nos sentimos importantes siendo parte del club y no hay una desigualdad, ya que todos representamos a Alianza Lima.

Incluso tú eres la dueña de los balones detenidos en Alianza, Lima, ¿cómo asumes esa responsabilidad?

Gracias a Dios vengo practicando en cada entrenamiento los balones detenidos, más que nada los penales, que son mi fuerte y hasta el momento no he fallado y espero no fallar.

El tema mental es decisivo en esos momentos, ¿lo estás trabajando?

Sí, claro, No te imaginas la tensión que existe cuando estas parada frente al arco y se te cruzan muchas cosas por la cabeza,. Pero ahí está la fortaleza y la toma de decisión que tengas antes de patear el penal e incluso te doy un ejemplo ante Mannucci, faltando pocos minutos para que termine el partido, para mí fue una responsabilidad tremenda, asumir el penal, sin embargo, sabía yo con lo que había practicado en la semana los penales y como dicen: “Penal bien pateado siempre va a ser gol”.

Hablabas de competir en la Copa Libertadores, ¿Cómo afrontar este torneo para que los resultados?

Los resultados afuera del fútbol femenino son pésimos y justamente ha sido por el poco apoyo que ha tenido en el Perú. Por eso, Alianza Lima, no se está preparando para el torneo nacional sino para la Libertadores. Estoy completamente segura que haremos un gran papel y no solo es ir para hacer acto de presencia sino dar competencia a los rivales y pasar de fase algo que le ha sido esquivo a los equipos peruanos.

