Luis Guadalupe llegó a la apacible ciudad de Bremen para ser vivir la emoción de la despedida de Claudio Pizarro en el Weserstadion, pero en la previa el popular cuto entrada en mano recordó un gesto que nunca olvidará del ‘Bombardero de los Andes’ a quien hoy acompaña en du adiós del fútbol europeo.

El popular ‘Cuto’, quien primero estuvo en Bélgica, se llenó de emoción cuando por las calles encontraba a hincha del Bremen con camisetas de Claudio Pizarro, caminando por las calle y viviendo la fiesta de la que hoy casi 45 mil espectadores vivirán junto al ídolo de la Bundesliga.

“ Para mí es muy importante poder estar en Bremen , en un día tan especial para Claudio Pizarro y para el Perú. Yo he venido porque quiero compartir esta anécdota que tengo con Claudio cuando empezaba en mi restaurante ”, empezó el exzagiero de la ‘Blanquirorja’ con la historia que ‘pinta’ la calidad del delantero.

Cuto Guadalupe llegó a Bremen para vivir despdida de Claudio Pizarro y cuenta anécdota (video: Trome)

Claudio Pizarro a Cuto Guadalupe: ”Qué tal es el ceviche de tu restaurante”

“Cuando iniciaba mi historia con ‘Cuto 16′ y en la decoración yo quería que estén las camisetas de ciertos amigos en el fútbol y huachano me dio el número de él y era la primera vez que yo lo llamaba a Claudio para molestarlo. Lo llamé, me contestó y le dije Claudio te habla cuto: ‘hola, cómo estás Cuto’, me dijo. Mira nunca te he molestado, pero te voy a pedir un favor… ”, recordó Guadalupe en un diálogo que nunca olvidará.

“ Estoy abriendo mi restaurante y me gustaría tener una camiseta tuya y me responde: ‘ Ya Cuto no te preocupes’. Yo le dije: tú me avisas con quien me la puedes mandar y el me contesta: ‘No, no. Dónde queda tu restaurante, que tal el ceviche ¿es bueno?’ yo conozco dónde es, no te preocupes yo mismo te la voy a llevar” , relató con la misma emoción de ese día.

Cuto Gadalupe y el día que Claudio Pizarro visitó su restaurante (Foto: @cutoguadalupe)

‘Cuto’ Guadalupe pensó que la promesa era de ‘compromiso’ pero el ‘Bombardero’ lo sorprendió el día menos pensado. “Yo dije: Claudio con tantas cosas que tiene que hacer, qué va a venir, pero cumplió su palabra. Se organizo con el loco Vargas y llegó junto Galliquio y el ‘Goyo’ Bernales. Vino con su chompita verde, con su seguridad esperándolo afuera . Imagínate la alegría de mi mamá y de mi hermana. Me entregó la camiseta, justamente la del Bremen, y eso habla de la sencillez de Pizarro”, reveló.

“No se imaginan cuánto quieren Claudio Pizarro en Alemania”

El ex zaguero de la selección peruana no pudo evitar emocionarse al sabes que todas las entradas estaban agotadas y que las camisetas del ‘Bombardero’ se agotaron en ls tiendas.“ Por eso estoy acá en Bremen y no se imaginan el cariño que la gente le tiene y lo percibimos por donde vamos. Ese día estuvo con nosotros comió su ceviche se divirtió y ahora estamos aquí compartiendo este momento importante para él, así es la vida, todo es recíprocro ”, finalizó.

Cuto Guadalupe junto alos hinchas pruanos que esperan a Claudio Pizarro (Foto: José 'Huachano' Lara )