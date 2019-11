Mánager de la 'Pantera' Zegarra lo denunciará por negociar pelea sin su permiso: "Descubrí cosas que no son normales"

David 'Pantera' Zegarra perdió por nocaut técnico ante Stefan Härtel en Alemania en la lucha por el título intercontinental supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Uno de los más sorprendidos que el pugilista peruano haya peleado en Europa fue su mánager y entrenador, Juan Cárpena Ocaranza, que lo denunciará por presuntamente haber pactado la pelea a sus espaldas.



En declaraciones en 'Mujeres al Mando', el mánager de David 'Pantera' Zegarra indicó que se sorprendió cuando vio programada la pelea del boxeador en Alemania sin su autorización.



"Me sentí defraudado, traicionado cuando confirmé que era real. Justo me llama él diciéndome que le acababa de salir una pelea y yo le dije 'Pantera, no soy un chico'. Si está acostumbrado a mentir, porque he descubierto cosas que no son normales, no me puede decir que hace dos días se entera cuando en Alemania te programan una pelea con dos meses de anticipación", dijo el entrenador.



Cárpena Ocaranza continuará con las acciones legales pese a que David 'Pantera' Zegarra le dijo que "necesitaba dinero" y por eso peleó en Alemania.



"Él habla de 10 mil dólares. ¿Un campeón del mundo por ese dinero? Alrededor de los boxeadores profesionales pululan mercenarios del boxeo (...) seguramente consiguen bolsas muy mayores, los sorprenden, pero por detrás cobran 30 o 40 mil dólares", dijo el empresario.



Asimismo, la Comisión Peruana de Boxeo, a través de un comunicado, informó que David 'Pantera' Zegarra no pidió permiso a la entidad para pelear en Alemania.



David 'Pantera' Zegarra estuvo en el ojo de la tormenta hace unas semanas-tras su paso por el sillón rojo de El Valor de la Verdad-al ser captado consumiendo una droga sintética en una fiesta electrónica.