El Mundial de Qatar 2022 se convertirá en el evento deportivo más visto del planeta debido a la gran pasión que despierta en los hinchas por ver a su selección favorita ante las mejores estrellas del fútbol que estarán presentes durante los 64 partidos que se jugarán del 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Revisa la guía de canales de televisión para que puedas seguir la fiesta más importante del balompié internacional si te encuentras en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos o Europa.

Canales de televisión para ver la Copa del Mundo en tu país

PAÍSES LISTA DE CANALES Argentina TV Pública, TyC Sports, DeporTV, DirecTV Sports, TyC Sports Play y DirecTV Go Uruguay VTV, VTV Plus, Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, TyC Sports, ANTEL1, DirecTV Go, Dexary y TyC Sports Play Perú Latina TV, DirecTV Sports, Latina Play y DirecTV Go Ecuador Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF), DirecTV Sports, ECDF App, ECDF YouTube y DirecTV Go. Colombia GOL Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports, GOL Caracol Play y DirecTV Go Bolivia Tigo Sports Bolivia, ENTEL, Unitel, Red Uno y Bolivia TV y TiGo Play Venezuela Televen IVC, DirecTV Sports y DirecTV Go Paraguay Tigo Sports, Telefuturo, Trece, SNT y TiGo Play Estados Unidos Telemundo Deportes, FOX Sports 1, Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App Chile Chilevisión, Canal 13, DirecTV Sports, CHV Play, T13 y DirecTV Go España GOL Mundial, TVE La 1, GOL Play, fuboTV España y RTVE.e (RTVE Play) México Sky Sports HD, Azteca 7, Canal 5 de Televisa, TUDN, Blue To Go Video Everywhere, TUDN App, Azteca Deportes y Blim TV Brasil Globo, SporTV, NOW NET e Claro y Canais Globo Puerto Rico Telemundo Deportes, FOX Sports 1, Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App Costa Rica Teletica, SKY Sports y TUDN y TD+ Honduras TiGo Sports, Televicentro, SKY Sports HD y TUDN Nicaragua TUDN y SKY Sports HD Panamá RPC, TVMax, COS, TUDN y SKY Sports HD El Salvador TiGo Sports, TUDN, SKY Sports Hd y TCS República Dominicana CDF 37, CDN Deportes, VertiCast, TUDN y Sky Sports HD y TUDN App Italia RAI y RAI Playe Alemania ARD, ZDF y Deutsche Telekom Francia TF1, Free, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1 y TF1 Live

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en PERÚ?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú estarán disponibles en los canales de Latina Televisión y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de Latina Play y DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en ARGENTINA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Argentina estarán disponibles en los canales de TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TyC Sports Play y DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en ECUADOR?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Ecuador estarán disponibles en los canales de Teleamazonas, El Canal del Fútbol (ECDF) y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de ECDF App, ECDF YouTube y DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en COLOMBIA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Colombia estarán disponibles en los canales de GOL Caracol, Canal RCN y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de GOL Caracol Play y DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en ESTADOS UNIDOS?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Estados Unidos estarán disponibles en los canales de Telemundo Deportes y FOX Sports 1 . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en URUGUAY?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Uruguay estarán disponibles en los canales de VTV, VTV Plus, Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, TyC Sports y ANTEL1 . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de DirecTV Go, Dexary y TyC Sports Play.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en MÉXICO?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en México estarán disponibles en los canales de Sky Sports HD, Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de Blue To Go Video Everywhere, TUDN App, Azteca Deportes y Blim TV.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en CHILE?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Chile estarán disponibles en los canales de Chilevisión, Canal 13 y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de CHV Play, T13 y DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en ESPAÑA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en España estarán disponibles en los diales de GOL Mundial y TVE La 1 . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de GOL Play, fuboTV España y RTVE.e (RTVE Play).

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en PARAGUAY?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Paraguay estarán disponibles en los canales de Tigo Sports, Telefuturo, Trece y SNT . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TiGo Play.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en BOLIVIA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Bolivia estarán disponibles en el canal de Tigo Sports Bolivia, ENTEL, Unitel, Red Uno y Bolivia TV . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TiGo Play.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en CANADÁ?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Canadá estarán disponibles en los canales de TSN5, TSN4, TSN3, RDS, CTV y TSN1 . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TSN App, TSN.ca, CTV App y RDS App.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en VENEZUELA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Venezuela estarán disponibles en los canales de Televen IVC y DirecTV Sports . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de DirecTV Go.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en REPÚBLICA DOMINICANA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en República Dominicana estarán disponibles en los canales de CDF 37, CDN Deportes, VertiCast, TUDN y Sky Sports HD . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TUDN App.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en BRASIL?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Brasil estarán disponibles en los canales de Globo y SporTV . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de NOW NET e Claro y Canais Globo.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en COSTA RICA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Costa Rica estarán disponibles en los canales de Teletica, SKY Sports y TUDN . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de TD+.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en EL SALVADOR?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en El Salvador estarán disponibles en los canales de TiGo Sports, TUDN, SKY Sports Hd y TCS .

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en HONDURAS?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Honduras estarán disponibles en los canales de TiGo Sports, Televicentro, SKY Sports HD y TUDN .

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en GUATEMALA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Guatemala estarán disponibles en los canales de TiGo Sports, Azteca TV Guatemala, SKY Sports HD y TUDN .

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en PUERTO RICO?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Puerto Rico estarán disponibles en los canales de Telemundo Deportes y FOX Sports 1 . Asimismo, puedes verlo en las aplicaciones de Peacok, Foxsports.com y FOX Sports App.

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en PANAMÁ?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Panamá estarán disponibles en los canales de RPC, TVMax, COS, TUDN y SKY Sports HD .

¿Qué canal transmite el Mundial de Qatar 2022 en NICARAGUA?

La transmisión oficial de los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Nicaragua estarán disponibles en los canales de TUDN y SKY Sports HD .